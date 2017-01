Tiago Ilori deja el Liverpool y firma por el Reading

Google Plus

Ilori en su presentación con el Reading. Foto: Reading FC

Se terminó la aventura de Tiago Ilori en el Liverpool, prometedor central portugués que en tres años y medio en apenas ha disputado tres encuentros con el primer equipo.

Desde su llegada en septiembre de 2013 procedente del Sporting CP practicamente no contó con oportunidades de demostrar su valía, teniendo que salir cedido a equipos como el Girondins, el Granada y el Aston Villa. En ninguno consiguió la regularidad deseada y siempre terminaba regresando de sus préstamos en busca de unos minutos que nunca tuvo. A sus 23 años aún no ha debutado en la Premier League y ahora para hacerlo tendrá que conseguir el ascenso con su nuevo equipo, el Reading.

Ilori ha disputado tres encuentros (todos de FA Cup) en sus años en el Liverpool Su récord en el Liverpool se reduce a 287 minutos en tres encuentros de la FA Cup la temporada pasada, cuando regresó de su cesión para tratar de cubrir las múltiples bajas en defensas que afrontaban los de Jürgen Klopp. Fichado por 7.5 millones de libras, deja en las arcas de Anfield 4.3 millones y firma por los Royals para las próximas tres temporadas y media.

Ilori en un encuentro con los sub-23. Foto: Liverpool

El Reading se encuentra en estos momentos en cuarta posición en Championship, ocho puntos por detrás del Brighton y diez del Newcastle, últimos equipos en puestos de ascenso directo a la Premier League.

Stam: "Mirando al futuro, tienes que hacer con jugadores como Tiago cuando están disponibles" "Tiago es el tipo de defensores que a la gente le gusta, con calidad técnica, hábil en el pase, con velocidad, calidad y presencia física. Siempre queremos jugadores con estos atributos en nuestra plantilla", dijo Jaap Stam, técnico de los Royals. "En esta liga, con todos los partidos que disputamos tienes que estar preparado para saltar al campo, nunca sabes lo que va a pasar con las lesiones y sanciones, así que es importante tener opciones y oportunidades de rotar", apuntó. "Mirando al futuro tienes que aprovechar la oportunidad de hacerte con futbolistas como Tiago cuando están disponibles, así que estamos muy contentos de que haya podido unirse a nosotros", finalizó diciendo el legendario defensor central.

Por su parte el jugador declaró estar muy contento con haber dado este paso: "Estuve muy orgulloso cuando me comentaron el interés del Reading, porque es un gran club. Hubo muchos factores a valorar a la hora de tomar la decisión y creo que el mánager es uno de los más importantes. Para mejorar como futbolista no hay nadie mejor que él del que aprender, alguien que ha estado ahí y lo ha hecho todo".



Ilori posando en su nuevo estadio. Foto: Reading

"Esta temporada aquí se están haciendo las cosas muy bien así que trataré de ayudar lo mejor posible. Llegar al club en enero es más sencillo porque ves cómo van los resultados y la influencia del entrenador, así que espero añadir a esto y ser parte del grupo. Este es un proyecto muy bonito y esto contento de colaborar, todas las condiciones aquí son las adecuadas para continuar con mi desarrollo como futbolista, estamos yendo en la dirección adecuada", comentó en su primera entrevista como jugador del Reading.

El estilo implantado por Stam también fue uno de los temas de conversación, pues los Royals son uno de los 10 equipos de las grandes ligas europeas con más posesión de balón, y por ello Ilori dijo: "Siempre me ha gustado jugar así, siempre he pertenecido a equipos que disfrutaban con el balón en los pies y es algo no tan habitual en Inglaterra, así que creo que ha sido la decisión correcta".