Rafa Benítez: “Intentaremos llegar tan lejos como podamos”

Rafa Benítez, entrenador del Newcastle | Foto: NUFC

Cinco temporadas es mucho tiempo. El mismo que hacía que el Newcastle no pasaba a la cuarta ronda de la FA Cup. Pero esta vez lo ha conseguido. En casa, en el replay de un primer partido que acabó con empate sobre el luminoso, Ritchie y Gouffran firmaron el 3-1 definitivo.

Pero, a pesar de la felicidad que da seguir vivo en una competición como esta, Rafa Benítez quiso asegurar a los aficionados del club que intentaran “ir tan lejos” como puedan en la FA Cup, pero dan prioridad a la Championship y al ascenso: “No quiero mentir. Vamos a intentar proteger a los jugadores y no ponerlos en peligro. Tenemos tantos partidos en liga que es importante tener a todos listos y elegir a los mejores jugadores para cada partido sin correr riesgos”.

"Mi idea es tratar de ganar cada partido, no importa qué competición" Cosa que, por otra parte, no significa que tiren la toalla y no quieran seguir en la lucha: “Vamos a tratar de ganar contra Oxford. Mi idea es tratar de ganar cada partido, no importa qué competición”. Un rival que llevaba 10 años sin llegar a esta ronda y que, para Benítez, es un equipo que no se lo pondrá sencillo: “Cuando juegas contra cualquier equipo en esta fase de la competición, tiene que ser difícil”.

De vuelta a St James’ Park y al encuentro frente al Birmingham, fue un enfrentamiento que dejó algo más que la victoria. Rafa Benítez apostó por un equipo diferente, con ocho cambios y dando entrada a tres canteranos.

Además, el del miércoles fue también el partido en el que volvió el capitán, Jonjo Shelvey, tras cinco partidos de suspensión. Una vuelta que fue por todo lo alto tomando parte en las jugadas de los tres goles, algo que, tanto para Benítez como para el club, “es un gran impulso”: “Siempre es importante tener números en términos de jugadores, pero especialmente alguien como el que tiene calidad y puede pasar el balón y hacer que los demás jueguen”.