Adebayor quiere volver a la Premier League

Adebayor en un entrenamiento con Togo. Foto: Getty Images

"Estoy feliz, me siento mejor que cuando estaba disputando mi mejor fútbol, me río, bailo, juego a esto por diversión. Estoy disfrutando la vida", dijo Adebayor al comienzo de la entrevista concedida al enviado especial del The Guardian a la Copa África de Naciones.

El exdelantero de Tottenham, Manchester City, Arsenal y Crystal Palace se encuentra en estos momentos sin equipo, algo que no le ha impedido capitanear a los suyos en este comienzo de la CAN 2017, y entiende que muchos están esperando a ver sus actuaciones estos días para darle una segunda oportunidad.

"La gente cree que soy mejor que esto, pero nací en una casa sin luz y retrete. No soy mejor que nada" "Jugamos partidos cada martes, jueves y viernes. Todas las semanas me reúno con amigos y con antiguos compañeros de la selección, quedamos, comemos, bebemos, jugamos al fútbol y recordamos viejos tiempos, como el Mundial de 2006. Hemos vivido muchas cosas juntos", recordaba el ariete. "La gente me dice que no entiende cómo puedo estar jugando a este nivel, creen que soy mucho mejor que esto. ¿Cómo voy a ser mejor que esto? Nací en una casa sin retrete ni luz, aquí empecé jugando al fútbol, así que nunca seré mejor que nada en mi vida. ¿Por qué debería estar triste de volver a jugar aquí? Esto es lo que soy", dijo con firmeza Adebayor.

Adebayor disputando un balón ante Costa de Marfil. Foto: Getty Images

"Aún soy futbolista"

El delantero togolés está compitiendo contra sí mismo en esta Copa África, pues sabe que si quiere regresar a las grandes ligas (no esconde que su objetivo es volver a la Premier League) debe superar en primer lugar los prejuicios sobre su estado de forma. "La gente puede ver que estoy preparado, aún soy futbolista. Muchos están aquí esperando a ver esto, pero tengo suerte porque tengo buenos genes. No es la primera vez que regreso tras muchos meses sin jugar al fútbol y lo hago como si nada hubiera pasado", apostó Adebayor.

"Aún puedo jugar cinco o seis años más al fútbol" "En el Tottenham llegó Villas-Boas y no jugaba absolutamente nada. De un día para otro llegó Sherwood un lunes y el mismo miércoles fui titular en cuartos de final de la Copa de la Liga. Ese día fue hombre del partido y conseguí marcar un gol. Es normal y esto me hace pensar que aún puedo jugar al fútbol cinco o seis años más sin ningún problema", recordó con orgullo.

Después pasó a analizar su marcha de Inglaterra y los motivos sobre su falta de equipo en estos momentos: "Todos me conocen bien, amo Inglaterra y amo la Premier League, quiero encontrar la forma de volver. Quiero volver a jugar al más alto nivel y si no puedo, solo quiero jugar al fútbol por diversión, pero si me llega una oferta de allí, haré las maletas y me iré". "No entiendo por qué, pero tengo una mala reputación en Inglaterra. Quizá es una de esas cosas que te siguen sin razón, pero siempre he sido una buena persona y el 90% de la gente con la que he trabajado te lo puede confirmar. He sido un bueno compañero y alguien con quien pasarlo bien, con los del equipo, con los que cortan entradas en la puerta, siempre he sido y seré una persona humilde y un buen chico. La prensa puede decir lo que quiera y por desgracia he tenido que escuchar muchas cosas negativas", analizó.

Adebayor en su etapa con el Crystal Palace. Foto: Reuters

Al ser preguntado si aún se ve capaz de pelear con los mejores defensores del mundo, Adebayor no lo duda: "¡Claro! Sigo viendo la Premier League y pienso "vaya, yo podría haber marcado esa, o yo seguro que habría fallado ahí". Es normal, he estado allí nueve o diez años y lo echas de menos". "En cualquier caso, estaba en Cabinda en 2010 (cuando el tiroteo al autobús de su selección en Angola) y podría estar hoy en una silla de ruedas o muerto y completamente olvidado. ¿Cómo me puedo quejar por no estar jugando al fútbol ahora?", dijo poniendo las cosas en perspectiva.

Las opciones de sus exequipos

Resulta difícil saber cuál es el equipo al que anima en el salón de su casa el togolés, pues ha disputado encuentros con tres de los cuatro involucrados en la lucha por el título, aunque él cree que tanto Tottenham como Arsenal aún tienen opciones. "En el Arsenal llegué a un punto en que todo lo que hacía acababa en gol. Todos tenemos así uno, dos o tres años, así que teníamos que haber ganado el título entonces, pero nos faltaba experiencia porque éramos muy jóvenes", recordó.

"El Arsenal tiene solo a Alexis Sánchez y a Özil. Si se lesionan están en problemas" "Ahora mismo tienen un gran equipo, pero si les lesiona Alexis Sánchez no sé qué pueden hacer. Si miras al Chelsea ves que si no puede jugar Hazard tienen a Willian, y si él no puede tienen a Moses para jugar más arriba. En el Arsenal solo solo Özil y Alexis Sánchez, y si se lesionan tienes un grave problema", analizó.

A la hora de contemplar las posibilidades del Tottenham, resulta complicado separar su historia de la de Mauricio Pochettino, quien le apartó del equipo y forzó su salida cuando se hizo cargo del banquillo de White Hart Lane, aunque el bueno de Emmanuel no le guarda rencor. "Me alegro mucho por él, estoy muy contento de que le vayan bien las cosas. No funcionó entre nosotros, pero es un gran entrenador y aún tenemos una muy buena relación a pesar de lo que puede pensar la gente. Es una buena persona y ha cambiado el Tottenham por completo, y aunque no tengo claro si los aficionados de los Spurs me odian o me quieren, deben recordar que con cada gol que marqué, les hice felices", finalizó diciendo.