Mertesacker amplía su contrato con el Arsenal

Mertesacker en un partido ante el West Bromwich Albion | Fotografía: Arsenal

Poco a poco se van zanjando algunos asuntos en lo que a renovaciones de jugadores Gunners se refiere. Es cierto que el Arsenal tenía una serie de futbolistas que en pocos meses terminaban contrato y parece que todos ellos seguirán siendo Gunners, sin olvidar los dos más importantes, Alexis Sánchez y Mesut Özil, quienes aún no han renovado. A Koscielny, Coquelin y Giroud, que renovaron hace apenas unas semanas, se une Per Mertesacker, el central alemán de 32 años que, aunque no ha debutado aún esta temporada, parece contar y mucho para Arsène Wenger. Precisamente, ha sido su técnico el que ha desvelado lo que es una ampliación de contrato que ejecuta el equipo de Londres por doce meses más. De esta forma, los del Emirates Stadium respaldan a un futbolista que, hay que recordar, ha capitaneado al Arsenal durante las últimas temporadas.

Mustafi: "El hecho de tener a una persona en el club con tanta experiencia y personalidad me ayudó mucho"

Aunque la llegada de Mustafi enturbiaba un poco su futuro, pues quedó relegado al puesto de cuarto central tras su compatriota, Koscielny y Gabriel, lo cierto es que siempre ha mostrado un discurso optimista en el que no ha cerrado la puerta a una titularidad que, a día de hoy, parece haber perdido. A partir de ahora queda por ver cuál será su papel en el equipo, pues muchas son las voces que apuntan a que puede convertirse en un líder dentro de un vestuario lleno de jóvenes que necesitan atención. Esta idea cobra, si cabe, más importancia escuchando las palabras de su compañero de selección Shkodran Mustafi, un central que llegó el pasado mes de agosto con la temporada comenzada y que aún no ha perdido cuando ha estado vestido de corto con el Arsenal. “Per me ayudó mucho. Cuando llegué, el hecho de tener a una persona en el club con tanta experiencia y personalidad me ayudó mucho”, comenta el ex del Valencia.

Además, su complicidad no solo se queda en labores de vestuario propiamente dichas, sino que se extiende al terreno de juego: “Me ha ayudado en el campo, porque cuando ve cosas, me corrige mucho. No es el típico jugador que te dice que lo has hecho bien o que tienes que hacerlo así, sino que te explica el motivo”. Así pues, como un referente puede quedar un Mertesacker que es engrandecido de la misma forma por su técnico: “Es un líder del equipo y uno de los cuatro centrales que tiene experiencia y pueden servir de guía”. Además, añade que “la decisión de ampliar su contrato fue tomada al principio de la temporada con bastante felicidad”.

Wenger: "Es un líder del equipo y uno de los cuatro centrales"

Fue ahí, en el inicio, cuando disputó sus únicos minutos del curso 2016/2017. En un encuentro de pretemporada ante el Lens cayó lesionado y no ha vuelto a salir de la enfermería. Aguerrido, espera volver con fuerza para seguir dándole al equipo todo aquello que resalta su entrenador: “En el terreno de juego tiene atributos técnicos, una buena lectura de juego, inteligencia y orientación. Es bueno por arriba gracias a su envergadura”. En cuanto a las cualidades mentales, el francés destaca “su determinación, deseo de hacerlo bien y exigencia” algo que, incluso, se atreve a justificar con una frase que puede reflejar muy bien el espíritu del central alemán: “Nunca he visto una sesión de entrenamiento donde Per no esté totalmente concentrado para hacerlo bien”. La importancia que tenga en el equipo a lo largo de estos doce meses está aún por ver, pero lo que sí está ya escrito es la impecable trayectoria de Mertesacker con el Arsenal.