Zola cree que los problemas defensivos marcaron la diferencia ante Newcastle

Gianfranco Zola. Foto: BluesTv.

Luego de la derrota 3-1 ante el Newcastle de Rafa Benitez por FA Cup, el entrenador de Birmingham City, Gianfranco Zola, admitió que su equipo permitió goles muy fácilmente y remarcó que los Blues deben mejorar su concentración en la parte defensiva.

"Tenemos que estar más concentrados"

Birmingham se encontró 2-0 abajo en la primera parte luego del penalti convertido por Matt Ritchie y por un buen disparo de Yoan Gouffran. Aunque el conjunto de Zola se recuperó en la segunda etapa y acortó distancias por medio de David Cotterill, Ritchie volvió a convertir y le dio una cómoda victoria a las urracas, permitiéndoles avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup.

Zola se mostró preocupado por la actuación de su Birmingham: “Lo más decepcionante fue la primera mitad, la forma en la que nos marcaron los dos goles, que fueron permitidos fácilmente para ser honesto”

“No vi la sanción del penalti de Newcastle con gran atención. Tal vez fue, tal vez no, pero lo que me decepcionó fue lo fácil que [Gouffran] pasó por nuestra defensa. Estábamos realmente en una buena posición y él no era más que un delantero. Deberíamos haber reaccionado antes. Tenemos que estar más concentrado de lo contrario nos castigar. Sé que es un problema del área”, dijo Zola.

Ritchie transforma el penalti por gol. Foto: Getty.

Sin embargo, el entrenador de Birmingham aseguró que su equipo intentó jugar al fútbol y hasta mereció algún otro gol: “En la primera mitad hemos tratado de jugar al fútbol. La segunda mitad fue mucho mejor y probablemente deberíamos haber marcado un gol, en realidad nos merecíamos un gol. Pero no fue así y al final de Newcastle con su calidad anotó otro gol”.

“Cuando usted está jugando contra un equipo como el Newcastle, donde tiene jugadores brillantes, muy inteligentes ellos se aprovechan de cualquier cosa y eso es exactamente lo que sucedió”, cerró Zola.