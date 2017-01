Previa Stoke City - Manchester United: el Brittania Stadium marca el camino

Google Plus

Recibir al Manchester United nunca es fácil. Aunque si Hughes y su equipo quieren seguir estando arriba e intentando luchar por una plaza europea, tienen que superar a uno de los gigantes del futbol inglés. La victoria de la anterior jornada del Stoke ante el Sunderland ha llenado de optimismo a los Potters, pero aún habrá que ver si este buen momento puede con la racha de un United que lleva bastante sin saber lo que es perder en Premier.

Hughes ya lo advirtió. Los Potters intentarán acabar lo más alto posible. Y si las cosas van bien... ¿por qué no mirar hacía Europa? Jornadas quedan y estando en novena posición todo puede pasar. Aún así, paso a paso y a evitar que se suba a la cabeza la buena posición en Premier. Toca el United, que pese a no estar en uno de sus momentos más brillantes de su historia, siempre asusta. Nadie dijo que subir posiciones en la Premier fuese fácil, por tanto, una victoria de los locales en el Brittania ante el United certificaría que las pretensiones de Hughes esta temporada no son palabrería.

Por otro lado esta el gigante del futbol inglés. El United pese a su buena racha es sexto, y el Arsenal, que tiene la última plaza que da derecho a ir a la Champions League, está a cuatro puntos. Calma. Quedan aún jornadas, y si se sigue con esta racha, llegar a la Champions será muy probable. Igual en la probabilidad está el problema. Poca gente esperaba que el United de Mourinho, Pogba, Ibrahimovic y compañía no estuviesen más arriba. Aún queda liga, y sacar un buen resultado de campos como el Brittania puede ser clave para darle caza al Arsenal.

A reafirmar el buen momento

La victoria ante el Sunderland dejó un buen sabor de boca. La primera parte del Stoke fue para enmarcar, dejando claro lo que puede hacer este equipo. Pese al pequeño bache que tuvo el equipo en diciembre (solo ganaron un partido de seis), el equipo ha comenzado el año ganando sus partidos ante Watford en casa y Sunderland fuera, dejando en ambos buenas sensaciones. Además, el equipo está fuera de la zona de descenso, y puede permitir “pegarse” por puestos más altos de la tabla, debido a la cercanía en la tabla con West Brom y Everton, estando estos tres equipos en tan sólo seis puntos.

Por ello, el Stoke está motivado y se ve capaz de conseguir grandes objetivos, y más aún si juega con el apoyo de su gente en casa. Si a esto se le suma el talento de Shaqiri, Arnautovic (autor de dos goles ante el Sunderland) o Allen, queda un contrincante que promete dar guerra. Rival complicado para el United.

Se buscan puntos

La remontada que ha hecho el United de José Mourinho en la clasificación es prodigiosa. El bache que tuvieron los Red Devils en los meses de septiembre y octubre se ha visto solventado en parte por una racha de 12 jornadas sin perder. Para que el pinchazo que tuvieron los de Manchester en esos primeros meses de temporada se solucione del todo, deben llegar a las plazas que permiten jugar Champions. El United no se puede permitir estar fuera de la competición europea más grande. Y esto es en parte por la gran inversión de dinero que realizó el equipo en verano.

El United necesita puntos, y aunque en la anterior jornada empatase en Anfield ante el Liverpool, los ha estado consiguiendo. Pero no son suficientes. El Stoke es el próximo rival, y los Red Devils tendrán que sudar si quieren seguir a la caza del Arsenal, que marca la clasificación a Champions League.

Antecedentes

Los tres últimos encuentros en el Brittania Stadium entre Potters y Red Devils acabaron con un resultado negativo para los visitantes (dos victorias locales y un empate). Para ver la última victoria del United en el Brittania Stadium, hay que remontarse al 18 de diciembre de 2013. Aquel día en la EFL Cup, el United ganó 0-2 al Stoke City, consiguiendo pasar de ronda. En Premier la última victoria del United fue también en 2013, esta vez el 14 de abril. Los visitantes ganaron por 0-2 aquel encuentro de la temporada 2012/2013.

El último partido entre ambos conjuntos fue esta misma temporada con el United como local en Old Trafford. Este partido acabó empate a uno, con goles de Martial y Allen. Era la jornada 7 de la actual campaña de Premier League y el equipo de Mourinho no terminaba de arrancar, mientras que el Stoke se agarraba al buen momento de Joe Allen para conseguir sacar puntos.

Un buen visitante ante un local mediocre

El United de Mourinho hasta la fecha ha jugado en Premier League 10 partidos fuera de casa. De esos 10, tan solo ha perdido dos, siendo uno de ellos el doloroso 4-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge que inició la racha del equipo del United. El otro partido perdido lejos de Old Trafford fue el 3-1 en Vicarage Road ante el Watford. La buena racha que ha tenido el Manchester United esta jornada le ha permitido mejorar sus prestaciones como visitantes, consiguiendo ganar sus tres últimos compromisos como visitantes. Por otro lado esta el Stoke, que como local está teniendo unos números bastante normales (de 10 partidos en casa tan solo ganó cuatro).

En el apartado goleador, los dos equipos son muy similares, habiendo anotado el Stoke 27 goles y el United 32. En el apartado defensivo, la balanza se desequilibra a favor de los visitantes, ya que mientras el Stoke City ha recibido 33 goles, el United recibió 20 tantos.

Declaraciones

Hughes en sus declaraciones previas habló sobre lo que le motiva jugar contra equipos grandes. "El partido contra el United para mi siempre es un partido difícil y quiero hacerlo bien", declaraba el galés. El técnico también declaró que le gusta poner "a prueba" a su equipo contra rivales grandes. Hughes también habló sobre el mal momento de su equipo en casa. "Siempre intentamos ganar en casa, pero a veces vienen grandes equipos e intentas esforzarte más", afirmaba el entrenador. De hecho, el entrenador galés espera "dar un poco más" de guerra a los Red Devils.

Michael Carrick es una voz autorizada en el vestuario. Tanto que es uno de los capitanes de los Red Devils. Y Carrick no duda en avisar a sus compañeros que el partido será duro. "El Stoke tiene jugadores muy buenos", avisaba el jugador.

Aparte de Carrick , Mourinho también habló del choque. El portugués afirmó que la racha que llevan le "da igual", y que lo único que le interesa es ganar. "Nosotros queremos ganar, intentamos ganar, nosotros nos arriesgamos para ganar partidos", añadía Mourinho. El entrenador acbó su comparecencia hablando sobre las lesiones en su equipo, declarando que su equipo está "bien".

Arbitra Mark Clattenburg

El partido se disputará en el Brittania Stadium, ubicado en Stoke-on-Trent, Inglaterra. Este estadio fue inaugurado en 1997 y tiene capacidad para 28.383 espectadores.

El árbitro será Mark Clattenburg. El árbitro internacional de 41 años es conocido por arbitrar la última final de la Champions League, siendo disputada esta entre Atlético de Madrid y Real Madrid, y por arbitrar la final de la ultima Eurocopa, disputada esta entre Francia y Portugal. El colegiado ya ha arbitrado a ambos conjuntos esta campaña, habiendo arbitrado al Stoke en su victoria por 2-0 ante el Burnley, y habiendo arbitrado al Manchester United en su derrota por 1-2 ante el Manchester City y en el empate a 0 contra el Burnley. El último partido de Clattenburg fue el Everton – Manchester City el 15 de enero de 2017.

Alineaciones probables

