Previa Manchester City vs Tottenham: furia de titanes

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey (Vavel España)

Las temporadas están marcadas por la regularidad, eso nadie lo duda. Al final de campaña, se echa la vista atrás y se visualiza qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Después de todo, son los números los que pasarán a los anales de la historia, y nada mejor que ellos para hacer balance y medir el rendimiento de un conjunto. No obstante, existen semanas claves dentro de un año. Semanas que representan un punto de inflexión. Semanas que, de alguna manera, determinan un antes y un después. Ellas también forman parte del éxito o el fracaso.

Tottenham y Manchester City están pasando por una. Los "citizens", megafavoritos al título tras haber realizado un enorme gasto en verano (como viene siendo costumbre), no han sabido encontrar la estabilidad que suelen tener las plantillas de Pep Guardiola. Derrotas abultadas mezcladas con grandes actuaciones, y eso en la Premier League se paga caro. Pero por otro lado están los "spurs" de Pochettino. La escuadra de moda en Inglaterra. El equipo que es capaz de acabar con la racha del Chelsea (13 victorias consecutivas en el campeonato nacional), pero pegarse dos meses sin ganar (octubre y noviembre fueron nefastos para los londinenses). En definitiva, de este duelo puede salir o un auténtico partidazo, o un tostón difícil de digerir. Ojalá sea lo primero.

Foto: Premier League

A levantar la cabeza

No queda otra. Después de haber perdido por 4-0 ante el Everton, el Manchester City de Pep Guardiola debe dar un golpe sobre la mesa y afirmar que no está muerto. Muchos ya lo dan por hecho, por lo que el de Santpedror tendrá que demostrar de qué madera está hecho y devolver a flote a un equipo medio hundido actualmente.

Lo que en un principio parecía un camino de rosas, se ha terminado convirtiendo en una decepción para el aficionado "citizen". Es cierto que el equipo ha cambiado el rol, y ahora cuenta con un método definido y determinado. Pero en Inglaterra no es todo juego bonito. La lesión de Gundogan (era el jugador con mejor porcentaje de pases acertados, 92%), unida a la sanción de Fernandinho (otra más), ha afectado duramente al estilo de los del Etihad, por lo que Guardiola ha tenido que devolver a Yaya Touré a la posición de pivote, y "experimentar" con Zabaleta de interior. Algo que parecería ilógico hace menos de un año.

Pero los problemas no acaban ahí ni mucho menos. Si algo está fallando en la maquinaria del City este curso, es la defensa. Tanto Otamendi como Stones (el central más caro de la historia) no están rindiendo con las expectativas puestas en ellos, y cada vez que el conjunto contrario se acerca a la portería de Bravo (otro que no está para muchas fiestas, pues en sus últimos ocho partidos ha recibido 13 goles en 24 disparos), el miedo se apodera del cuadro de Manchester. Si quieren tener alguna posibilidad contra el Tottenham, deberán mejorar eso como sea. Si no, se les puede hacer muy largo el encuentro.

Foto: Premier League

A confirmar la candidatura

Justo como hizo el año pasado. El Tottenham llegaba al Etihad con el objetivo de conseguir los tres puntos y avivar el sueño de la Premier League para sus seguidores. Dicho y hecho. 1-2 y el City se volvía a casa con las manos vacías y con la posición de Pellegrini en el alambre. Menos de un año ha pasado desde esa fecha, y todo apunta a que podría suceder exactamente lo mismo esta jornada.

Los chicos de Pochettino llegan lanzados. Están en su mejor momento de la temporada y lo vienen demostrando desde algo más de un mes. Goleada a Southampton, a Watford, victoria importantísima contra el Chelsea, y nuevo espectáculo ante el West Brom con "hat-trick" incluido de Harry Kane. No hay equipo que juegue mejor en la Premier League que los "spurs".

Quizá son muchas las claves que esconden los londinenses para su buen momento. El nuevo sistema es una de ellas sin duda. La formación de moda en el panorama futbolístico también ha llegado a White Hart Lane, y es que el 3-4-3 es un hecho dentro del Tottenham. Wanyama (ha jugado los 21 partidos del campeonato hasta el momento) y Dembélé en el doble pivote, liberan definitivamente a Dele Alli y a Harry Kane, y eso se está traduciendo en goles por todos lados. El ex del MK Donks lleva ya, a estas alturas de campaña, los mismos tantos que el año pasado (10). Y el canterano, "Hurricane, alcanzó ante la escuadra de Tony Pollis la friolera de 50 goles en Premier League. Todo eso en dos temporadas y media. No le queda nada.

Foto: Premier League

Partidos anteriores

La última vez que Manchester City y Tottenham se enfrentaron en un encuentro de la Premier League, los "spurs" se llevaron la victoria en casa gracias a los goles de Dele Alli y Kolarov en propia puerta. De esta forma, ponían fin a la racha de imbatibilidad que mantenían los "citizens" de Pep Guardiola por aquellas fechas, y humanizaban a los de Manchester con una actuación estelar.

Alineaciones probables