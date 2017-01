Howe: “En este partido tenemos que ser nosotros mismos”

Google Plus

Eddie Howe durante el entrenamiento del Bournemouth | Fotografía: Bournemouth

La Premier League empieza a entrar en esos momentos en los que ganar supone acercarse al objetivo y perder puede echar por tierra todo lo conseguido. En esa situación se encuentran Bournemouth y Watford, dos de los equipos que disputarán uno de los partidos más trascendentales de la jornada 22. Tanto Cherries como Hornets tienen una meta en común, eludir el descenso. Aunque es cierto que ambos tienen cierto margen con los puestos calientes de la tabla, cualquier descuido puede envolverles en una batalla sin miramientos. Ninguno de los dos llega en su mejor momento, pues los de Eddie Howe han encajado nueve goles en sus últimos tres partidos, cayendo, incluso, eliminados de la FA Cup ante el Millwall, y los de Walter Mazzarri llevan seis encuentros ligueros consecutivos sin ganar, con apenas dos empates y cuatro derrotas.

"Es una buena oportunidad para poner todo en orden"

Sobre ambos temas ha hablado el técnico inglés en la previa del encuentro. Un partido que, para él, “es una buena oportunidad para poner todo en orden”. Precisamente, orden es lo que le puede faltar a su línea defensiva. Tanto Arsenal, que pudo igualar un encuentro que perdía 3-0 en el minuto setenta, como Millwall en FA Cup y Hull City, de nuevo en Premier League, anotaron tres goles ante los del Vitality Stadium. Partiendo de la idea ofensiva de Eddie Howe, puede no sorprender demasiado, pues aceptan jugar un fútbol basado en la posesión, con presencia en el campo contrario poniendo en jaque a su línea defensiva. Sin embargo, desde el inicio del curso se han mostrado contundentes en defensa, algo que parecen haber perdido en este horrible inicio de año. “No es una estadística que suene bien y es algo que no debemos esconder”, comenzaba su análisis sobre este problema el entrenador Cherrie. “Es extraño, los jugadores han hecho algunas actuaciones defensivas heroicas, pero los goles han llegado de la nada, cuando hemos tenido el control”.

Como medida, propone “trabajar más duro todos los aspectos del equipo” para evitar que ocurra como en el partido ante los Tigers: “La semana pasada, cuando dominábamos ante el Hull City, la primera vez que se acercaron al área anotaron gol”. Terminando con el tema, insta a “jugar juntos” a un grupo de jugadores que parecen entenderse bien, pues ya han conseguido 25 puntos que ponen mucho más cerca ese deseo de continuar en la máxima competición inglesa. Teniendo en cuenta que es, precisamente, el Hull City el primer equipo que ocupa esos puestos de descenso con 16 unidades, son nueve los puntos de margen que tienen los Cherries.

Esperando aumentar esa cifra llegan al encuentro ante un Watford que, según Eddie Howe, “será similar al de años anteriores”. Aunque es cierto que no están cuajando una gran temporada, esa racha de seis partidos sin ganar ya mencionada es una lacra difícil de superar por los de Mazzarri. De ellos, el técnico inglés destaca “algunos jugadores con mucho talento” y avisa de que “tácticamente son muy buenos”. Pone el foco, además, en el entramado defensivo ideado por el italiano: “Han vuelto a jugar con tres atrás, algo que les sirvió mucho la temporada pasada”. Por último, lanza un mensaje a su equipo: “En este partido tenemos que ser nosotros mismos y asegurarnos de mejorar la línea defensiva”. Si lo consiguen o no se verá cuando finalice uno de los partidos con más cosas en juego de esta jornada de Premier League.