Paul Clement apostará por nuevas caras

Paul Clement (Fotografía: Getty Images Europe)

Swansea perdió 4-0 ante Arsenal en Liberty Stadium el sábado pasado, los cisnes están últimos en la clasificación tras 21 jornadas disputadas con 15 puntos, sumaron dos derrotas consecutivas y sus opciones para permanecer en la Premier League cada vez son escasas. Paul Clement anhela recuperar la identidad futbolística del Swansea, los cisnes desde hace dos partidos que no pueden reencontrarse con la victoria y cuando se le consultó sobre los posibles debutantes fue muy reflexivo: “Tom es un buen futbolista, encaja muy bien en nuestra búsqueda para recuperar nuestra identidad futbolística. Él tuvo buenas experiencias al más alto nivel, jugó un montón el año pasado y estamos muy contentos de tenerlo. Mientras que en el caso de Martin Olsson, trabajé con él en Blackburn Rovers, tiene experiencia internacional y puede aportar muchísimo al equipo. Creo que ambos jugadores nos ayudarán a mejorar, entre 90 y 95 % se trata hacer fichajes idóneos”.

Con respecto al rendimiento colectivo de los cisnes en la jornada pasada se mostró muy preocupado: “Tenemos que seguir trabajando duro en cada entrenamiento y ser conscientes de la situación que estamos afrontando. Los primeros 30 minutos ante Arsenal fueron muy alentadores, ellos capitalizaron las que generaron nosotros no. Vamos a mejorar en pequeños detalles este fin de semana. Los jugadores están entrenando muy bien, ponen mucha energía y estoy convencido que podemos mejorar ante Liverpool”.

También deslizó la posibilidad que Wayne Routledge y Federico Fernández sean vendidos en el actual mercado de transferencias: “Ambos son muy buenos jugadores, no los veo en otro club y quiero que se queden con nosotros. Estamos llegando al período de transferencias más difícil, no confirmo ni descarto nada aunque tenemos objetivos que estamos monitoreando a diario. Esto es se mueve de forma muy vertiginosa, cualquier cosa puede ocurrir a último momento”.

Finalizó con broche de oro dejando en claro sus expectativas para el encuentro ante los “reds” en la Premier League y en la presente temporada: “Estamos a un punto de salir de la zona de descenso, aunque no tenemos posibilidades de acceder a competiciones europeas. Eso puede cambiar rápidamente, sólo nos enfocamos en mejorar a corto plazo. Este puede ser un encuentro mucho más difícil, nos enfrentaremos a uno de los serios candidatos al título, me he enfrentando con Jurgen Klopp cuando estuve en Real Madrid, ganamos 3-0 en casa y perdimos 2-0 en la vuelta de los Cuartos de final de la Liga de Campeones. Él tiene mucho carisma, Liverpool es un gran equipo que juega con mucha intensidad y enfoque moderno. Soy consciente de los objetivos que debemos cumplir, tenemos que reencontrarnos con la victoria y emular aquel rendimiento como lo hicimos ante Crystal Palace”.