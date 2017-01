José Mourinho:"Lucharemos por las competiciones en las que seguimos"

Google Plus

José Mourinho. Foto: manutd

El Manchester United acumula dieciséis partidos sin perder, ya que tenemos que remontarnos al partido de la Europa League ante el Fenerbahçe, para encontrar el último encuentro en el que los hombres de José Mourinho no consiguieron puntuar.

"No me importa la racha. No disputamos los partidos con el objetivo de alcanzar un récord, solo pensamos en ganar para estar más cerca de los primeros puestos" declaró José Mourinho.

José Mourinho saludando a David Moyes. Foto: premierleague

En la rueda de prensa, José Mourinho, también fue preguntado acerca de los rumores que sitúan al jugador Ashley Young entre los intereses de un club de China.

"Me he enterado de este tema a través de los medios de comunicación. Ni el club, ni el propio jugador, me han comentado algo sobre una posible salida" dijo el técnico portugués.

En cuanto al mercado invernal, el míster de los "Red Devils" afirmó no tener ningún fichaje en mente para este mes de enero, ya que considera que es mejor realizar las contrataciones en el mercado de verano.

Mourinho dando instrucciones a Michael Carrick. Foto: premierleague

José Mourinho aseguró que no creen que reemplacen ninguna de estas salidas que se han producido a lo largo del mes.

"Es cierto, que son muchos los encuentros que aún nos quedan por disputar. Probablemente, tengamos más problemas en algunas posiciones, en las que no disponemos de muchas opciones para cubrirlas, pero lucharemos por dar el máximo en las competiciones en las que nos encontramos" afirmó José Mourinho.

La marcha del jugador holandés Memphis Depay, también ha sido uno de los temas a tratar en la rueda de prensa de hoy, donde José Mourinho ha asegurado que Memphis Depay es un magnífico jugador y un gran profesional.

Memphis Depay, nuevo jugador del Olympique de Lyon. Foto: premierleague

"Memphis no ha tenido suerte en estos dieciocho meses que ha estado con nosotros, sin embargo, es un jugador que entrena muy duro y que pronto tendrá la oportunidad de mostrar toda la calidad que posee" declaró el técnico de los "Red Devils".

Acerca de la renovación del lateral ecuatoriano, Antonio Valencia, José Mourinho se ha mostrado tremendamente ilusionado. "No hay mejor lateral derecho en el fútbol" dijo José Mourinho.