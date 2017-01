Berahino se marcha al Stoke City en busca de la felicidad

Berahino ya es nuevo jugador del Stoke | Foto: Stoke City

El delantero Saido Berahino cambia de aires. West Brom y Stoke City han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista inglés a cambio de 12 millones de libras. Berahino firma por cinco temporadas y media.

El delantero cambia de aires en busca de una nueva oportunidad. Tras los encontronazos de los últimos meses con su ex entrenador, Toni Pulis, recala en el Stoke City con la intención de dejar atrás los malos momentos vividos en Birmingham.

Berahino, de nacionalidad inglesa pero nacido en Burundi, se convierte así en el segundo fichaje de los 'Potters' en este mercado invernal tras la incorporación de Lee Grant, que, tras su cesión en el Stoke desde agosto, ha firmado un contrato de larga duración con los 'Potters'.

Fin al calvario de Berahino en el WBA

Tony Pulis sobre Berahino en el mes de octubre: "No está ni para jugar con los sub-23 La época de Berahino en el WBA no fue fácil, en especial en los últimos meses. El delantero inglés no juega con los baggies desde septiembre debido a sus problemas con su ya ex entrenador Tony Pulis. El veterano técnico incluso apartó a Saido por sobrepeso a finales de octubre y llegó a afirmar que no estaba para jugar ni con los sub-23. "Hemos llegado a un acuerdo con él y con un poco de fortuna conseguiremos lo esperado, porque ahora mismo no está ni para jugar con los sub 23, no tiene las condiciones físicas para participar en un partido así", afirmaba Toni Pulis a finales del mes de octubre.

Tony Pulis junto a Berahino durante un partido con el WBA |Foto: WBA

"La gente no ve el trabajo que hace durante la semana en el terreno de juego, pero ahora tenemos que acompañarlo con sesiones en el gimnasio para que vuelva al nivel que demostró ser capaz de dar", afirmó Pulis hace unos meses.

Una nueva oportunidad para Saido

Marc Hughes: "Saido Berahino es un tipo de jugador que llevábamos buscando hace tiempo" Ahora, con su llegada al Stoke, Berahino espera volver a su mejor nivel y disfrutar de minutos. Su nuevo técnico, Marc Hughes, se ha mostrado encantado con la llegada de Saido, un tipo de jugador que: "Llevábamos buscando desde hace tiempo". A pesar de que las negociaciones se "habían paralizado un poco, esta mañana sugerí que continuaran con ellas y por fin hace unas horas se concretó. Esta tarde las negociaciones fueron más rápidas y pudimos llegar a un acuerdo. Todos estamos encantados", afirmó Higues.