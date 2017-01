Pulis: "Queremos devolver a Livermore a la selección"

Livermore con Pulis en su presentación. Foto: WBA

El West Bromwich Albion se hizo con Jake Livermore en uno de los movimientos más sorprendentes de este mercado de fichajes invernal.

"Es una oportunidad para él de empezar de cero y tiene muchas ganas de aprovecharlo" Marco Silva declaró que no era su intención vender al centrocampista y Sam Allardyce se mostró muy enfadado tras perder a uno de sus objetivos número uno este mes de enero. El único satisfecho parece Tony Pulis además del propio jugador, y declaró tener un plan para devolver a Livermore al estrellato. "He hablado con él en varias ocasiones y vamos a conseguir que vuelva a estar en forma para regresar a su mejor nivel, a aquel que le llevó a la selección absoluta inglesa. Su objetivo es mejorar aquí y con ello ayudar a mejorar al equipo", explicó el galés. "Ya hemos hablado con los chicos y están todos muy contentos de tenerles aquí porque algunos ya le conocen y le quieren mucho. Es un inicio de cero para él y tiene muchas ganas de tratar de aprovecharlo", dijo con rotundidad.

Livermore durante su concentración con la absoluta. Foto: Getty Images

"Queremos que consiga ponerse a nuestro nivel lo antes posible, aunque tenemos que darle algún tiempo para que se acostumbre. Es un buen grupo, lleno de buena gente, así que esperemos que no tarde mucho en hacerlo. Con un poco de suerte será un gran activo para nosotros", dijo el preparador de los Baggies.

"Nosotros intentamos todo lo posible por traer buenos jugadores. Algunas ofertas salen bien, otras mal" "Perder a Callum McManaman y a Craig Gardner fue duro, pero traer a Jake creo que nos ayudará mucho", analizó.

A pesar de la alegría la realidad es que el West Brom ha perdido varias opciones de completar fichajes de nivel este mercado invernal, como José Fonte y Morgan Schneiderlin, aunque Pulis declaró que siempre tratan de conseguir los mejores jugadores para el club. "Lo intentamos como hacemos siempre, no tuvimos suerte con el chico que se marchó al Everton (Schneiderlin) pero siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible. En algunas ocasiones vienen y en otras no", afirmó ante los medios.

"Necesitamos un defensa central, todo el mundo lo sabe, y estamos trabajando en ello, pero por desgracia de momento no hemos tenido suerte", finalizó diciendo Pulis.

