Pulis continúa la transformación del West Brom

INCIDENCIAS: Encuentro de la 22ª jornada de la Premier League entre West Bromwich Albion y Sunderland disputado en The Hawthrons, West Bromwich.

¿Cuándo se convirtió el West Bromwich Albion en un equipo temible?

Hace tiempo que en Inglaterra no se sorprenden con los logros de Tony Pulis, aunque no por ello deja de ser reseñable.

Los Baggies siguen sumando triunfos como locales y ya mira de reojo la parte alta de la tabla. Nadie piensa en The Hawthorns en evitar el descenso, ahora se sueña con fichar jugadores procedentes del Tottenham y el Manchester United, y es todo gracias al veterano técnico galés, que ha establecido a los suyos por pleno derecho en la Premier League. En la tarde del sábado aplastaron con la suficiencia de los grandes al Sunderland, con el freno de mano echado y la vista en cuotas más altas. Ahora el West Brom es el equipo que tiene que salir a proponer y ante el que muchos se encierran. El Sunderland por su parte sigue coleccionando derrotas y con cada partido que pasa se les queda un poco más cara de equipo de Championship. La plantilla no da para más y David Moyes no parece capacitado para sacar esto adelante.

Foto: Premier League

Llevar el peso del partido

Las circunstancias y el crecimiento del equipo han obligado a que en casa los Baggies sean los encargados de proponer fútbol, y con un centro del campo formado por Morrison, Fletcher y Yacob (a falta de que se adapte el recién llegado Jake Livermore) la inspiración depende en gran medida de Nacer Chadli.

El belga fue el primero en avisar en el minuto 16 con un centro muy peligroso que no encontró rematador en el área.

El WBA ha ganado cinco de sus últimos seis partidos como local Cinco minutos después, de nuevo Chadli puso a prueba a Vito Mannone desde lejos, aunque poco antes habían reclamado penalti por falta sobre Salomón Rondón, muy marcado durante todo el partido por el trío defensivo visitante, O'Shea, Djilobodji y Denayer.

Tuvo que pasar casi media hora para que el de los Spurs recibiera algo de ayuda en ataque. Un gran centro lateral rematado por Rondón de cabeza y rebotado en la mano de Phillips terminó por marcharse fuera de milagro.

Foto: Getty Images

En el minuto 28 de nuevo Phillips pudo abrir la cuenta con un potente disparo con la zurda desde fuera del área ante la imposibilidad de entrar entre la poblada zaga de los Black Cats. La única forma de entrar fue a balón parado, algo en lo que los Baggies son mejores que nadie, y el protagonista del tanto un de bellísima factura fue el veterano Fletcher. McAuley la dejó de cabeza para que el escocés controlase con el pecho y a la media vuelta batiese por la escuadra a Mannone.

Fletcher hizo hoy su segundo tanto de la temporada El Sunderland en vez de tratar de superar la complicada situación empezó a recordar todas aquellas veces que un resultado adverso les terminó hundir. En el minuto 35 una triple ocasión terminó con un mal blocaje del portero italiano de los visitantes y Chadli solo sin oposición la envió a la cruceta, más complicado que acertar entre los tres palos. Chris Brunt recogió el rechace fuera del área y con un violento zurdazo hizo el 2-0 definitivo.

Foto: Premier League

Saber cerrar los partidos

El descanso les vio de perlas a los visitantes que salieron decididos en busca del empate, aunque la falta de calidad en los últimos metros y extrema dependencia de Defoe no les permitió llegar a crear peligro en ningún momento.

Jack Rodwell en el minuto 52 disparó ligeramente desviado por encima de la portería de un hasta entonces muy tranquilo Foster. Van Aanholt encontró al centrocampista que con un derechazo no consiguió aprovechar la primera ocasión de los suyos en el partido.

Los de Tony Pulis entonces comenzaron a jugar donde más cómodos se sienten, con el resultado a favor en casa, y si algo sabe el galés, es cerrar los partidos. Los visitantes no consiguieron poner en riesgo la victoria local, utilizando en exceso la banda izquierda del holandés, al que el Crystal Palace está siguiendo muy de cerca. Jermain Defoe en dos ocasiones desde fuera del área lo intentó antes de la hora de partido, cuando David Moyes vivió con temor la lesión de Denayer. El central (reconvertido a centrocampista en el día de hoy) recibió un doloroso pelotazo aunque no fue necesario sustituirle hasta los compases finales del encuentro.

Defoe ha hecho 12 goles esta temporada Pulis aprovechó para dar entrada a Livermore, al que recientemente declaró que espera devolver al nivel que le llevó a la selección inglesa, y a falta de 10 minutos Fabio Borini entró en busca de un tanto que les diese esperanzas de remontada, pero la moral de sus compañeros no era la apropiada para acompañarle en sus solitarias aventuras ofensivas.

Foto: Premier League

En el mes de febrero al Sunderland le esperan Crystal Palace (en un duelo vital por la lucha por evitar el descenso), Everton, Manchester City, Tottenham y Southampton, y pocos dudan ya que su destino parece decidido. Cada vez es más complicado convencer a futbolistas de hacer las maletas rumbo al Stadium of Light, y su tendencia parece diametralmente opuesta a la de los Baggies. Los de Pulis ya juegan como los grandes, han conseguido cambiar la dinámica y ahora son un conjunto respetado instalado cómodamente en la parte alta de la tabla.