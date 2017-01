Mourinho: "Estoy decepcionado con el resultado"

Google Plus

Mourinho en un partido de esta temporada / Foto: Getty Images

El empate entre Stoke City y Manchester United pasará a la historia. Aunque el resultado no sea muy vistoso, el gol de Rooney al final del encuentro será recordado para siempre. Con ese gol, el delantero inglés, además de conseguir el agónico empate, superó a Sir Bobby Charlton como máximo goleador de la historia del Manchester United. La pregunta en el post partido era obligada para todo jugador o técnico. El propio Rooney afirmó que es un "gran honor" superar el récord. Sir Bobby Charlton también habló, declarando que Rooney "merece su lugar en los libros de historia". A las felicitaciones de Charlton se le sumaron, Ferguson, Mourinho y bastantes compañeros del inglés.

Pese a la alegría que había con el gol de Rooney, Mourinho a la hora de hablar del partido afirmó estar "decepcionado". El portugués declaró que no le importa empatar cuando el rival es mejor en el campo, pero en el partido ante el Stoke su equipo "creó ocasiones" y era incapaz de estar satisfecho con el empate. Mourinho, aún así, decidió quedarse con lo bueno que le dio este encuentro. "Nada mal respecto al espíritu de equipo", declaraba Mourinho bastante contento con como se comportó su equipo.

Hughes en su comparecencia también habló sobre la decepción que supone empatar al final del partido. "Cuando llegas al minuto 94 ganando y acabas yéndote con un punto, acabas decepcionado", declaraba Hughes. Las decepción del galés no se quedó ahí, ya que también dudó sobre el tiempo de prolongación, afirmando que no sabe quien fue el que eligió "poner 5 minutos de tiempo extra". Aún así, no dudo en felicitar a Rooney por su gol, catalogando a este como "un jugador top" que crea "momentos especiales". Hughes terminó su comparecencia hablando sobre los fallos de los suyos, destacando entre estos el que deben tener "más control en el juego".