Partido Arsenal vs Burnley online en directo en la Premier League 2017

El partido se disputará en el Emirates Stadium, la casa del Arsenal con capacidad para 60000 espectadores, aproximadamente.

El árbitro del encuentro será Jonathan Moss

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, los "gunners" se llevaron los tres puntos sobre la bocina, literalmente, gracias a un gol de capitán Koscienly. 0-1 y de las pocas derrotas que ha cosechado el Burnley en casa.

Para poder batir al Arsenal, Andre Gray es el hombre señalado capaz de liderar a los "clarets" hacia el triunfo. Rápido, fuerte, y con un gran golpeo de media distancia. Poco se ha visto del Andre Gray que logró el premio a mejor jugador de la Championship el año pasado, así que una buena actuación mañana, podría catapultar su nombre.

Por su parte, el Burnley está loco por conseguir tres puntos fuera de Turf Moor. Los de Sean Dyche lograron puntuar en su visita a Old Trafford, después de un auténtico recital de su portero Tom Heaton, con el que lograron el único punto como visitante que ostentan en estos momentos.

Los chicos de Arsene Wenger deberán de volver a rendir tal y como lo hicieron durante la segunda parte en el Liberty, pues la pájara que mantienen últimamente durante los primeros cuarenta y cinco minutos, no ayuda ni mucho menos (el Bournemouth les pintó la cara con un 3-0). Alexis Sánchez, máximo goleador de los suyos, se enfrentará a un equipo al que ya le hizo mucho daño la última vez que pisó el Emirate. Él solito puede decir el partido.

El Arsenal llega angustiado. Casi desesperado por la victoria. Los "gunners" vienen de golear al Swansea City por 0-4, pero han conseguido tan dos triunfoss en los últimos cinco encuentros. El Chelsea se escapa, y la posibilidad de meter presión a los "blues" doblegando al Burnley en casa, es más que una buena ocasión.

¡Muy buenas a todos/as! Para terminar la 22ª jornada en la Premier League, nos vamos al Emirates, al norte de Londres, con el objetivo de presenciar el Arsenal vs Burnley. Alexis vs Gray. Wenger vs Dyche. ¡Qué empiece el espectáculo!