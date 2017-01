Tony Pulis: "Séptimos es lo mejor que podemos terminar"

Google Plus

Pulis en la rueda de prensa post partido. Foto: Premier League

El West Bromwich Albion sigue su transformación de equipo de la parte baja de la tabla en club establecido de pleno derecho en el top-8 de la Premier League. Tony Pulis consiguió que los suyos derrotaran con suficiencia por 2-0 al Sunderland en la tarde del sábado y ya nadie duda que ahora los Baggies están más cerca de los puestos europeos que de los de descenso.

"Con la inversión del Everton, terminarán uniéndose al top-6" Tras el partido fue cuestionado por las posibilidades reales de que puedan plantarle cara a los más grandes y el galés trató de poner las cosas en perspectiva: "Séptimos es lo mejor que podemos terminar. Queremos ser los mejores de los mejores debajo del top-6, porque si ves la inversión del Everton está temporada entiendes que terminarán uniéndose a la cabeza, además lo están haciendo muy bien". "Estamos muy contentos en estos momentos, todo va bien y aún quedan muchos partidos por disputar, así que tenemos que mantener los pies en el suelo. Los chicos han logrado una magnífica actuación esta tarde", apuntó.

Fletcher consiguió un bonito gol en el 1-0. Foto: Getty Images

El Sunderland cayó en The Hawthorns ante un equipo al que se le ha puesto cara de equipo grande, aquellos que no necesitan jugar demasiado bien para llevarse un partido y conseguir cerrarlo tras ponerse por delante. "Jugamos muy bien en la primera mitad y nos merecimos ese 2-0 al descanso, pero hay que darle algo de crédito al Sunderland. En la segunda parte nos complicaron las cosas porque nunca tiraron la toalla y lo intentaron por todos los medios", analizó Pulis. "Pero no cometimos ningún error y estoy muy contento. Este era el típico partido de cáscara de plátano, donde la gente espera que ganemos sin problemas pero puedes escurrirte y es complicado de manejar", dijo el técnico.

"Le deseo lo mejor a Saido" En el otro lado positivo de la semana, la venta de Saido Berahino al Stoke City por una cantidad cercana a las 15 millones de libras, y a Pulis se le notó aliviado de haber puesto fin al culebrón que comenzó con su llegada hace dos temporadas y media y que ha terminado con el delantero apartado desde el mes de septiembre. "Le deseo lo mejor a Saido, es un buen chico y ahora se ha unido a un gran club. Tiene la posibilidad de concentrarse tan solo en su fútbol y olvidarse de toda esa mala gente y ruido que le ha rodeado hace tiempo", dijo sobre el traspaso.

"Sus cifras goleadoras antes de todas estas tonterías eran magníficas, sigue siendo un chico joven que ha representado a Inglaterra a todos los niveles, así que es una gran oportunidad para él", finalizó diciendo.