Allardyce explota: "Es ridículo, el árbitro tenía que haber detenido el partido"

Allardyce protestando la decisión. Foto: Premier League

El Crystal Palace entró por primera vez esta temporada en puestos de descenso, y lo hizo tras una derrota por la mínima ante el Everton.

Sam Allardyce sigue buscando soluciones y culpables a partes iguales, y tras el tanto de Seamus Coleman en el minuto 87, cree que el colegiado es uno de ellos. El lateral izquierdo de los Eagles, Jeffrey Schulpp se encontraba tendido en el suelo y aunque el Everton no tenía necesidad de parar el juego, Big Sam cree que el árbitro debió hacerlo, pues el gol llegó por ese costado, aprovechando el irlandés el hueco dejado por Schulpp.

"Coleman parece estar además en fuera de juego" "El árbitro tenía que haber parado el juego, es ridículo. El Everton no tiene responsabilidad alguna de lanzar el balón fuera cuando hay un lesionado, pero el colegiado tiene la obligación de dentener el juego cuando hay un futbolista doliéndose", dijo muy enfadado. "Deberíamos también haberlo hecho mejor en defensa, está claro. Probablemente sea más duro aún por ello y no estoy seguro de si los jugadores sabían que Jeffrey estaba fuera, aunque creo que sí porque Chung-Yong Lee estaba más abajo de lo normal. Teníamos que haberlo hecho mejor, pero además parece que Coleman está fuera de juego en el gol", analizó.

Coleman en el momento de hacer el 0-1. Foto: Premier League

"Quizá el asistente debía haberse dado cuenta porque estaba cerca, y nosotros debimos hacerlo mejor porque Coleman recibe el balón muy solo, y es muy decepcionante perder 0-1 tras haber trabajado tan duro durante 85 minutos para dejar nuestra puerta a cero. Christian Benteke golpeó el poste y obligó a Joel Robles a emplearse a fondo, igual que Scott Dann de cabeza en la segunda parte", prosiguió explicando el ex seleccionador.

"Ahora parece que todo está en nuestra contra" "Ponerse 1-0 en ese momento del partido nos habría dado mucha moral, pero no era el día, y cuando algo así pasa a este nivel empiezas a sufrir y en estos momentos parece que todo está en nuestra contra", apuntó. "Podríamos haber tenido un sustituto en el campo antes o no, podría haber pasado todo más rápido o de otra manera, pero no fue así, no nos queda otra que aceptarlo y pasar página", dijo para poner fin a la polémica.

A pesar de todo, la realidad es que el Crystal Palace tuvo contra las cuerdas al Everton, y por ello Allardyce alabó a los suyos diciendo: "Los chicos lo hicieron muy bien, creo que salvo ese incidente estuvieron positivos durante todo el encuentro y estuvimos cerca de conseguir esa puerta a cero que tanto ansiamos"

Puncheon y Townsend decepcionados tras la derrota. Foto: Premier League

"La flexibilidad tiene que ser algo en lo que debemos trabajar más para encontrar formas de solucionar problemas sobre la marcha, pero ver cómo hemos jugado en este nuevo sistema me da mucha moral. Es una pena por los chicos porque les habría ayudado mucho anímicamente conseguir un punto, pero hoy por desgracia no era el día", finalizó diciendo.