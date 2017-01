Karanka: "Lo justo habría sido un empate"

Google Plus

Aitor Karanka

En la vigésimo segunda jornada de la Premier League, el 'Boro' de Aitor Karanka se vio superado por el West Ham de Slaven Bilic. El conjunto londinense venció por tres goles a uno en el Estadio de Riverside, gracias al doblete de Andy Carroll, y el gol en el tramo final del encuentro de Calleri, con el cual acabó con las últimas ilusiones de remontar del equipo de Middlesbrough. A pesar de contar ambos equipos con numerosas ocasiones, el resultado final terminó favoreciendo a los visitantes.

Una vez finalizado el encuentro, Aitor Karanka compareció ante la prensa, y aseguró que a su parecer, habían tenido mala suerte ya que tras un partido tan igualado y entretenido, lo justo habría sido un reparto de puntos: "Estoy decepcionado porque hace una semana contra el Watford, el partido fue muy aburrido y terminó en empate. Sin embargo, el partido de hoy ha sido muy bueno y entretenido de ver, pero ha terminado mal para nosotros".

Tras esta derrota, el 'Boro' se coloca decimosexto a tan solo cuatro puntos del descenso.

Con esta derrota, son cinco encuentros ligueros seguidos los que lleva el Middlesbrough sin conseguir una victoria. A pesar de esto, el técnico español sigue defendiendo la actitud y el rendimiento de todos y cada uno de sus jugadores: "Como entrenador, no puedo estar más orgulloso de mis jugadores, lo dieron todo. El problema de hoy es que nuestro estilo de juego y nuestra unión como equipo se ha visto dividida sobre el césped en los últimos instantes del encuentro, debido a la necesidad de empatar el partido".

Middlesbrough vs West Ham

A pesar de la larga racha de partidos sin conseguir los tres puntos, Karanka no se ha mostrado preocupado ya que confía en volver pronto a la senda de la victoria: "Pronto volveremos a ganar partidos, y más aun jugando como lo hemos hecho durante gran parte del encuentro". El 'Boro', según su entrenador, se va a centrar en los aspectos positivos en vez de pensar en los tres goles que han encajado: "Tenemos que estar orgullosos del trabajo realizado y quedarnos con los buenos momentos del partido. Hoy no podemos quejarnos de nuestro juego. Es cierto que podríamos haber evitado algún gol, pero no es un partido en el que haya que echar la culpa a los jugadores".

"De partidos como estos, los equipos aprenden y siguen adelante".

Esta mentalidad es a la que ha apelado Karanka para calmar a los aficionados y motivar a los suyos de que juntos, podrán superar este bache y salir adelante: "Tenemos que continuar creciendo, aprender de este tipo de partidos; aún seguimos en el camino correcto". Por último, el técnico nacido en Vitoria se ha defendido de las críticas rehusando las palabras con las que comenzó la temporada: "Ya dije al principio que si terminamos la temporada en la decimoséptima posición, sería algo perfecto; y esto sigue siendo así".

Una vez terminado el encuentro, el Middlesbrough puso su mentalidad en su próximo encuentro frente al Accrington, con motivo de la cuarta ronda de la FA Cup. Pero en un segundo plano, estarán centrados en su próximo encuentro liguero frente al West Brom, en el que buscarán darle una alegría a su afición, consiguiendo los tres primeros puntos del año.