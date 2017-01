Arsène Wenger: "Somos un equipo que sigue adelante, pase lo que pase" | Foto: Arsenal

El A​rsenal tuvo un partido difícil y en el que sudaron la camiseta nada más y nada menos que hasta el minuto 98; fue entonces cuando Alexis hacía el gol de la victoria para el Arsenal desde el punto de penalti, haciendo un tiro de panenka. El equipo, además, tuvo que hacer frente a la expulsión de Granit Xhaka —la segunda esta temporada—, en el minuto 66.

Wenger se mostró aliviado por la victoria y de tomar ventaja de los equipos que han tropezado esta jornada —Liverpool y Tottenham—, colocándose en la segunda plaza de la clasificación.

En cuanto al partido, Wenger afirmó que fue un partido intenso ante un Burnley que hizo que el juego del balón fuera incómodo para el Arsenal. “Tuvimos que ser pacientes y no cometer errores en defensa con su juego directo, lo que hicimos bastante bien”, Pero somos un equipo que sigue adelante, pase lo que pase y eso es una buena cualidad dijo el técnico gunner. “No crearon muchas oportunidades, pero parecían siempre peligrosas cuando llegaban en pelotas largas. Me sentí frustrado después del penalti”, admitió, “Coquelin dice que no le tocó, pero no lo he visto; pero al final tuvimos suerte y nos llevamos un triunfo difícil, porque cuando juegan 10 contra 11 a dos minutos del final, es difícil ganar.”

Cuando fue preguntado sobre qué pensaba de los que se habían dejado puntos en esta jornada, Arsène Wenger se mostró tranquilo y fue claro al declarar que: “Creo que en este momento es más importante que tengamos constancia en nuestros resultados y una buena racha. Eso es más importante que mirar la clasificación. Ahora estamos en una posición en la que, por supuesto, ayuda a crear confianza”.

Al técnico francés le tocó sufrir en la banda viendo primero como Xhaka era expulsado por segunda vez esta temporada y por el mismo colegiado; y, con un penalti en contra en el minuto 93 que parecía que iba a terminar con sus esperanzas de llevarse los tres puntos.

Fue enviado a las gradas, pero se mostró contento cuando Alexis convirtió el gol de la victoria por 2-1. “Me arrepiento de todo, debería haberme callado. Pido disculpas por eso”.

En cuanto a la expulsión de Granit Xhaka, Wenger se sinceró diciendo que: “tenía que verlo de nuevo”.

“Él tiene que controlar su juego y no castigar al equipo por perder el control. No alentamos a nuestros centrocampistas a que hagan esto, queremos que se levanten y que no hagan este tipo de faltas. Si es una entrada fuerte, es tarjeta roja”, explicó.

Después añadió: “No estoy decepcionado de Xhaka, estoy decepcionado con que hayamos tenido que jugar con 10 hombres”.