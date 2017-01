Bruce descarta a McCormack. "No vino a entrenar porque no se abrían las puertas de su garaje"

McCormack celebrando un tanto esta temporada. Foto: Aston Villa

Se acabó la luna de miel de Steve Bruce en el Aston Villa. Todo lo que sube tiene que bajar y tras un impresionante comienzo de victorias consecutivas en Villa Park, ya acumulan cinco partidos sin triunfos, tres de ellos derrotas seguidas.

Rudy Gestede abandonó el club y puso rumbo al Middlesbrough, dejando a Jonathan Kodjia y Ross McCormack como únicos delanteros centros (además de Gabby Agbonlahor, cuyo estado de forma es desconocido tras su larga ausencia del equipo), aunque el escocés no está viviendo sus mejores momentos como profesional y tan solo ha hecho tres goles en los 1300 minutos disputados este curso. Sin embargo, lo peor ha llegado esta semana pasada cuando el mánager villano le dejó fuera de la convocatoria ante el Preston North End (donde se dejaron remontar una ventaja de dos goles para terminar en empate) y decidió anunciar públicamente sus diferencias con el jugador.

"Nunca he hecho esto de hablar en público sobre la situación individual de un futbolista en 20 años de carrera, pero no pienso aguantarme más. Si lo hago, los locos estarán dirigiendo el manicomio y esto se convertirá en una anarquía", dijo Bruce ante los medios.

"No vino a entrenar porque no se abrían las puertas de su casa" "No puedes crear un espíritu de equipo y de unidad si los jugadores están mirando alrededor y riéndose cuando uno de sus compañeros no ha vuelto a aparecer en el entrenamiento. Hay medidas disciplinarias en proceso y vamos a tomar todas las garantías que necesitemos", apuntó.

Bruce en el encuentro ante el PNE. Foto: Reuters

Ante el Preston North End el elegido para ocupar el puesto de ariete fue Agbonlahor pues el pichichi del equipo, Kodjia, se encuentra disputando la Copa África de Naciones con Costa de Marfil, y por ello Bruce dijo: "Está en la plantilla y ahora mismo solo tengo un delantero. Antes de esto había jugado, pero ahora hasta que su actitud cambie voy a escoger para el once a futbolistas que quieran jugar con nosotros". "No pido cosas que yo no haría, no les he dicho que se vayan a jugar al Polo Norte, solo se les pide que lleguen a las 09:30 para empezar a entrenar a las 10:30, y si te pierdes entrenamientos constantemente, no vas a estar en el once", dijo con dureza.

"No les pido cosas imposibles como jugar en el Polo Norte, tan solo que lleguen a las 9:30" Visiblemente enfadado, la prensa siguió preguntando el motivo de este repentino cambio de actitud y no dudó en explicar los motivos de su última ausencia: "Dijo que no podía venir a entrenar porque las puertas de su garaje estaban atascadas y no podía salir de casa. No puede saltar una valla de metro y medio, así que supongo que no está en buen estado de forma para jugar. Él solito se ha excluido del equipo y me ha hecho recurrir al otro delantero que tengo disponible".

"No está en forma para jugar con nosotros y en estos últimos años puedes ver que ha habido mucha falta de disciplina en el Aston Villa, así que hasta que su actitud y forma física cambie y deje de perderse entrenamientos, no cambiará la situación", finalizó diciendo.

Las horas del que haya sido en dos ocasiones el delantero más caro de la historia de Championship parecen contadas en el Aston Villa, ahora falta ver si alguien le dará a sus 30 años la oportunidad de redimirse.