Gray: “Ha sido un día decepcionante para todos, pero tenemos que sacar lo positivo”

Andre Gray celebra su gol ante el Arsenal | Fotografía: Burnley

El encargado de poner contra las cuerdas al Arsenal, Andre Gray, valoró el encuentro que había realizado su equipo en el Emirates Stadium ante los entrenados por Arsène Wenger. Los que optan al título, se las vieron y se las desearon para dejar los tres puntos en su casillero ante un equipo que, aunque tan solo lleva un punto fuera de casa, ha logrado ponerles las cosas muy difíciles a los grandes conjuntos de esta Premier League en sus propios estadios. Precisamente, con una reflexión similar comenzaba su intervención el goleador de los Clarets: “Hemos sacado muchas cosas positivas de los partidos fuera de casa, en especial ante grandes equipos. Perdimos 2-1 contra Manchester City y Tottenham, además de empatar contra el Manchester United”. Cree que solo necesitan “un poco de suerte” para conseguir la que sería su primera victoria lejos de Turf Moor en lo que va de competición.

"Nosotros hemos trabajado y les hemos causado problemas"

Combativos, con ritmo e intención, los hombres dirigidos desde la banda por Sean Dyche pusieron en serios apuros a los Gunners tras igualar a cuatro minutos del final del tiempo de descuento. Fue, precisamente, Andre Grady, quien logrando materializar un disparo desde el punto de penalti, subía el empate a uno al marcador y otro gol más a sus estadísticas, las que ya reflejan seis y le convierten en el máximo artillero del equipo. “Muchos equipos vienen a jugar contra el Arsenal a encerrarse atrás e introducir físico. Nosotros hemos trabajado y les hemos causado problemas. Ha sido un día decepcionante para todos, pero tenemos que sacar lo positivo”. Señala, además, que solo deben trabajar “en esa finalización en el último tercio” para conseguir salir con los tres puntos cuando actúen de visitantes.

Finalmente, y como no podía ser de otra manera, tuvo que pronunciarse sobre la jugada polémica, posiblemente, de la jornada en la Premier League. El penalti de Ben Mee sobre Koscielny no parece dejar lugar a dudas, pero sí la posición del francés al inicio de la jugada. En fuera de juego, el defensor del Arsenal se hace con el balón y luego sufre un golpe con la bota del inglés en su rostro. Quedándose en que fue “una decisión en contra”, el delantero no quiso ahondar más sobre un tema que dejó malas sensaciones en el vestuario de los Clarets.