Volver al barro

Burgess con el entrenador que le invitó. Foto: BradJBeaven

Una ola de frío polar azota Inglaterra, y al sur, en la costa, las cosas no pintan mejor.

El pasado sábado varios partidos tuvieron que suspenderse por las adversas condiciones climatológicas, uno de ellos el derbi entre Crawley Town y Portsmouth de League Two.

Los Pompeys están esta temporada más cerca que nunca de conseguir el ansiado regreso a League One como paso previo a volver a pelear entre los grandes, aquellos a los que les arrebataron una FA Cup hace no mucho. ¿Qué hace un futbolista un sábado por la tarde cuando no tiene partido? Eso se preguntaba en voz alta Christian Burgess, central titular del Portsmouth, que pedía alternativas en su Twitter al conocerse la suspensión de su partido. El central de casi 2 metros de altura ofreció sus servicios como media punta si alguien necesitaba un compañero, y recibió varias ofertas al respecto.

Foto: Christian Burgess Twitter

Foto: Will Chitty Twitter

Una de las más dulces respuestas fue la de Will Chitty, un chico de 12 años que le pedía ayuda para entrenar a su equipo de la Skill Soccer Youth League sub-12, y contra todo pronóstico, el ex futbolista del Middlesbrough se presentó en el céntrico parque de la ciudad para la sorpresa de todos los presentes.

"Son ellos los que se merecen nuestro respeto por s pasión semana tras semana"​ "No sabía qué hacer con el partido suspendido, me pareció una oferta muy dulce y decidí pasarme a verles. Volvía de entrenar y conocía el parque, no me pillaba mal así que por qué no saludar a unos seguidores como ellos", dijo tras la improvisada sesión con los chicos.

Foto: Will Chitty Twitter

"Decidimos entre su míster y yo ponerles ejercicios para mantener la posesión del balón, luego jugamos algún partido y les observé de cerca gritando de vez en cuando algunas instrucciones para mejorar su fútbol. Parecieron disfrutarlo mucho y fue una agradable sorpresa ver algunos chicos con mucho talento entre ellos", apuntó el defensor.

Burgess debutó en Championship con el Middlesbrough en 2013 Burgess ha disputado encuentros en Championship, League One y League Two, y este curso se ha convertido en una pieza clave para Paul Cook pues ya ha participado en 27 encuentros en lo que va de temporada. Sin embargo, con este pequeño gesto ha demostrado que a los futbolistas profesionales no se les debe olvidar de donde vienen: "Gracias por los mensajes de agradecimiento, pero son personas como Will Chitty y sus compañeros los que se merecen todo el respeto y reconocimiento por lo que hacen en su tiempo libre semana tras semana", apuntó el futbolista.