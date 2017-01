Ibrahimovic sobre Rooney: “Este país tiene que apreciarlo”

Ronney celebra su gol ante el Stoke City | Fotografía: Manchester United

Quizás, la mayor hazaña de la jornada 22ª de la Premier League haya sido ese récord superado por Wayne Rooney. El delantero del Manchester United ha superado a Sir Bobby Charlton como máximo anotador del club consiguiendo 250 goles. Aunque no quedará para el recuerdo lo conseguido con ese tanto, pues apenas dejó un punto en el casillero de unos Red Devils que no jugaron demasiado bien ante el Stoke City, sí puede ser interesante recordar la forma en la que se produjo, pues el golpeo de libre directo por parte del inglés fue memorable. Del récord ha hablado uno de sus compañeros de equipo, un Zlatan Ibrahimovic muy dado a ser el centro de atención bien por lo que realice dentro del terreno de juego o por lo que diga fuera.

Sin haber podido rescatar nada de la primera condición, el sueco alzó su voz en la zona reservada para los medios de comunicación para dejar claro que no termina de entender el porqué se está quitando importancia a lo conseguido por su compañero de equipo: “Trabaja muy duro y tiene una gran actitud y espíritu. Todo el mundo sabe cómo es Rooney. Este país tiene que apreciarlo”. Dejando claro que “no hay ningún delantero como él” hoy en día, prosigue ensalzando la figura del capitán del Manchester United: “Es un jugador completo. Fuera del campo es un gran líder y dentro lo completa. Ayuda a sus compañeros de equipo y tiene una gran calidad”.

"Muchos jugadores han estado aquí y su nombre está por encima del resto"

Lo cierto es que, aunque no sea ya su mejor momento, Wayne Rooney está recibiendo muchas críticas y no menos son los desprecios a una cifra histórica. La forma en la que se está gestionando esta increíble marca podía haber sido muy distinta de haber ocurrido en un momento diferente en lo que a lo colectivo se refiere. El equipo de Mourinho dejó de pelear por la primera posición en las diez primeras jornadas y ahora apenas se centra en el resto de torneos en los que surge la duda de saber hasta dónde llegará. Lo que parece que no ocurre en el vestuario de Old Trafford es que unos egos estén por encima de otros, o al menos eso indican una y otra vez sus protagonistas. Ibrahimovic, uno de los que más focos acaparan, se muestra “orgulloso por haber estado en el mismo campo que Rooney cuando consiguió el récord”. “Es algo grande. Muchos jugadores han estado aquí y su nombre está por encima del resto. Estoy muy orgulloso de haber estado en el mismo campo que Rooney cuando lo consiguió y espero que pueda seguir haciendo lo que está haciendo”.