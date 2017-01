Los cantos de sirena desde China no atraen a Courtois

Google Plus

Thibaut Courtois | Foto: Chelsea FC

Tras las últimas salidas de jugadores importantes con destino a la Liga china, hay otros futbolistas que, preguntados por estos hechos, recalcan su posición contraria a marcharse a una liga tan poco competitiva. El Chelsea no escapa a la pesca de los poderosos clubes orientales, que ya se han llevado a Obi Mikel y Oscar en este mercado invernal. Incluso se especuló con que Diego Costa abandonara la disciplina del club con destino China. Sin embargo, no todos los futbolistas piensan de esta manera.

Que se lo digan a Thibaut Courtois. El guardameta del Chelsea, que suma 13 partidos sin encajar gol en las 22 jornadas de Premier disputadas hasta el momento, ha asegurado que es muy feliz en el Chelsea y ha descartado siquiera el plantearse ir a jugar a China.

Sobre su situación en el equipo blue, Courtois dijo: "Nunca me he sentido tan bien desde que llegué al Chelsea. En el campo, estoy bien, hago las paradas decisivas cuando es necesario. A veces sólo tengo una o dos que hacer, pero, de lo contrario, trato de estar listo para ayudar al equipo. Mi juego ha mejorado mucho en las últimas dos temporadas. A veces tengo unos momentos que son muy difíciles de manejar, pero estoy bien, me siento muy confiado ahora mismo. Hay un buen ambiente en el grupo, muchas bromas, pero trabajamos duro y lo disfrutamos", aseguró.

Acerca de la marcha de dos de sus antiguos compañeros, Obi Mikel y Oscar con rumbo a China, y aunque los porteros extranjeros no pueden jugar en el campeonato asiático, Courtois manifestó: "Algunos jugadores están más concentrados en lo que van a hacer después de su carrera futbolística y quieren asegurarse de que sus vidas estén financiadas", aseguró, y añadió: "Prefiero jugar en grandes equipos, ganar un poco menos de dinero y ganar trofeos".