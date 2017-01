Moyes: "Jugamos bien, pero como perdemos no se reconoce nuestro trabajo"

Foto: Premier League

Al Sunderland no le salen las cuentas. Cuando parecía que empezaba a coger vuelo esta temporada, la lesión de Pickford, la salida de Ndong a la Copa de África, y las bajas de jugadores tan importantes como Victor Anichebe, no han sido más que otro golpe de dura realidad para la plantilla de David Moyes. Este año vuelve tocar a sufrir. Los "black cats" se plantaron en The Hawthrons con el objetivo de sacar algo de uno de los campos más complicados esta campaña, pero volvieron a deambular fuera de casa y ya van unas cuantas: "Hicimos algunas cosas muy bien, pero terminamos regalando otros dos goles muy pobres. No estábamos lo suficientemente concentrados en el córner, y nuestros defensas fueron sacados del partido muy fácilmente. Fue un golpe muy duro para nosotros".

Una derrota, la del West Brom por 2-0, que deja al equipo último en la clasificación, después de la victoria conseguida por el Swansea en Anfield por 2-3: "Hemos jugado bien a veces en la primera mitad, y mucho mejor en la segunda. Pero los objetivos y los resultados son los que hablan, y cuando pierdes tantas veces, es normal que pasen estas cosas".

La vuelta del ex jugador del Everton, Victor Anichebe, se antoja como fundamental después de la buena labor que estaba teniendo el inglés dentro de los "black cats": "Tene a Victor (Anichebe) de regreso es muy positivo para nosotros. Sin embargo, él tuvo un golpe así que tendremos que comprobar eso. Tenemos más de una semana para nuestro próximo partido, por lo que espero que podamos conseguir más jugadores en los entrenamientos, que es algo que realmente necesitamos".

El próximo partido del Sunderland será contra el Tottenham. Duro test para Moyes y los suyos, del que deberán sacar algo positivo si no quieren verse de nuevo en el pozo de la Premier.