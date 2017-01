Romeu: “Estamos ansiosos por llegar a la final de la Copa dela Liga”

Oriol Romeu durante la entrevista | Fotografía: Southampton

El centrocampista del Southampton está de enhorabuena. A sus veinticinco años puede haber encontrado la estabilidad en su carrera futbolística, pues tras cumplir su segunda campaña con el Southampton, ha renovado por cuatro temporadas y media más. Clave en el esquema de Claude Puel, el catalán ha valorado el momento de forma por el que pasa el equipo, sus planes a corto y largo plazo con el conjunto del St. Mary’s Stadium y su idea de ser convocado con la selección española. En primer lugar, quiere celebrar como se merece esta renovación y para ello tiene una gran oportunidad en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga ante el Liverpool. Tanto Saints como Reds están a un solo paso de medirse en Wembley al ganador de la otra eliminatoria disputada entre Hull City y Manchester United que ya marcha con un resultado favorable a los Red Devils. Desvelando que “sería increíble jugar una final con este club”, Romeu tiene la sensación de que sería algo muy grande “tanto para los aficionados como para el equipo”.

Complicado no lo tienen, pues llegan con la ventaja de un gol al encuentro que se disputará en Anfield el miércoles, 25 de enero a partir de las 21:00 horas. El tanto de Redmond a los veinte minutos del partido de ida da una ventaja que esperan controlar para citarse en el gran estadio del fútbol inglés: “Estamos ansiosos de conseguirlo. Me gusta mirar a corto plazo y me gustaría conseguir una final. Sería una celebración increíble para el nuevo contrato”. Aunque ese sea su primer objetivo, el de Ulldecona espera “poder terminar bien esta temporada, con un gran nivel, una buena posición en la tabla y un gran fútbol”. Es cierto que el Southampton no es el de campañas anteriores, un equipo que se asentaba en puestos europeos marcando una de las mejores épocas del equipo del sur de Inglaterra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al cambio de entrenador se ha unido un éxodo de estrellas de la talla de Mané o Pellé.

"Me gustaría ir convocado con la selección española"

Si el rendimiento del equipo puede influir o no en su convocatoria con España está aún por ver. Aunque esa posición parece bien cubierta en el conjunto nacional, Lopetegui siempre puede echar un vistazo a todos aquellos jugadores que militan en la Premier League con el deseo de vestirse La Roja en alguna que otra ocasión: “Me gustaría conseguirlo. Sé que es difícil, pero estoy trabajando para ello y estoy tratando de que se produzca esa llamada”. Sin estar obsesionado con el tema, añade: “Es algo que me dejaría muy contento, pero si no se produce, voy a seguir haciendo lo mismo”.

A nivel individual, desvela que su llegada se produce “en un momento difícil” de su carrera deportiva. Tras dejar el FC Barcelona, el catalán no tuvo todo el impacto imaginado en el Chelsea hasta el punto de terminar saliendo cedido a Valencia y Stuttgart en dos temporadas consecutivas hasta que se fragua su traspaso a los Saints. Consciente de que “tenía que mejorar y trabajar mucho”, Oriol Romeu ahora se siente feliz por haberse hecho un hueco en el once titular: “He tenido una gran mejora en mi juego y no quiero parar. Creo que todos podemos mejorar muchas cosas, así que ese es mi objetivo en este momento”. Finalmente, cree que la clave ha sido “aprovechar todas las oportunidades del entrenador para demostrar en cada partido que se puede estar ahí”, algo que espera seguir haciendo en esos cuatro años y medio que tiene aún por delante en el conjunto del St. Mary’s Stadium.