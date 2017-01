Coutinho renueva con el Liverpool

Google Plus

Coutinho junto a Klopp en la firma del contrato. Foto: Liverpool.

Nadie duda que Philippe Coutinho es uno de los mejores jugadores del Liverpool y cada vez que juega con la camiseta de los Reds demuestra su potencual. En el tramo de temporada que el brasileño estuvo lesionado, el Liverpool se vio perjudicado, ya que en partidos en los que el equipo rival se encerraba en su área, ningún jugador era capaz de ver huecos en la defensa para dar el último pase.

Por su calidad y la importancia que tiene para el club, el Liverpool ha decidido ofrecerle un nuevo contrato de larga duración que empezará a cumplirse a partir del 1 de julio de este mismo año, evitando así que otros grandes clubes se hagan con los servicios del atacante de 24 años.

Coutinho llegó al Liverpool hace cuatro años procedente del Inter de Milán y desde entonces, el joven atacante ha disputado 163 partidos y ha marcado 34 goles con los Reds. Desde su llegada a Inglaterra, el jugador brasileño no ha parado de progresar hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes para Klopp por su contribución ofensiva.

Coutinho posando con el escudo tras firmar el contrato. Foto: Liverpool.

Tras firmar el nuevo contrato, el internacional brasileño quiso dar las gracias a todos los integrantes del club. "Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato con este club y trabajaré muy duro para poder conseguir grandes cosas y devolver la confianza que ha depositado en mí el club," dijo Philippe.

"He firmado un contrato de larga duración porque es un honor para mi jugar para este equipo. Me siento bien aquí porque me dieron una buena bienvenida todos los integrantes del club y los aficionados desde el primer día, estoy muy agradecido a todo el club," comentó Coutinho.

"Soy una persona que siempre trabaja duro para intentar ser mejor cada día, siempre intento aprender y al volver de mi lesión seguí con esta mentalidad, es difícil volver al mismo nivel pero estoy trabajando duro todos los días para hacer buenas actuaciones que ayuden al equipo a conseguir victorias," afirmó el brasileño.