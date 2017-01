Anfield no sirvió para remontar esta vez

Google Plus

Liverpool: Karius; Milner, Alexander-Arnold, Matip, Lovren; Henderson, Emre Can, Lallana; Firmino, Coutinho, Sturridge.

No habrá otro clásico del fútbol inglés a no ser que sea en liga o en la FA Cup porque el Southampton, gracias a un gol en los últimos minutos del partido logró el pase a la final de la EFL Cup eliminando a un equipo Red que estuvo bastante falto de ideas y de claras ocasiones, con la sensación de no saber qué hacer con el balón. Y para alegría del equipo del sur de Inglaterra, la EFL Cup le trae de nuevo una final a la afición del St Mary's Stadium que llevaba ya 14 años sin llegar a la última fase de ninguna competición.

Una primera parte de dominio local

El Southampton salió como se esperaba, dejándole la bola a los locales y defendiendo en campo propio, ya que el resultado de 0-0 les valía de igual manera que una victoria para pasar a la última fase de la competición, es lo que tiene hacer los deberes en el primer partido de la eliminatoria.

Por su parte el Liverpool dueño y señor del balón con un estilo bastante directo como el que ha implantado el técnico alemán salvo algún remate desviado de Sturridge y poco más, no logró inquietar mucho a Forster que se fue de Anfield con la portería imbatida.

Pero el equipo de Puel mantuvo la compostura pese al acoso al que le sometió el Liverpool. Supieron aprovechar las contras generando remates a puerta con un par de buenas intervenciones de Karius y presionaron bastante bien las salidas de balón de los locales para hacerles ver que podrían generar alguna ocasión que acabase la eliminatoria.

Foster hizo la parada del partido. Foto: Getty Images

Shane Long y eliminados

Antes de comenzar la segunda parte el Southampton hizo un cambio que a la postre sería decisivo para acabar con el sueño en la EFL Cup del Liverpool, el cambio de Jay Rodriguez por el irlandés Shane Long, que sería el autor del único gol del encuentro.

La segunda mitad era un buen momento de intentar cambiar el curso del partido y de la actual situación de la temporada para el conjunto de Merseyside que tras una serie de malos partidos se encuentra en el cuarto lugar en la lucha por el campeonato liguero y en la siguiente ronda de la FA Cup donde sufrió más de lo necesario para seguir en la competición, pero el desenlace no fue el esperado.

Tras una primera media hora de asedio futbolístico (que no de ocasiones) al equipo de Claude Puel, el Liverpool comenzó a partir de ese momento a aproximarse mediante córners y remates fallidos que pasaban muy cerca de los postes a la portería visitante. El ansia por marcar y poner el empate en el marcador no le sentó nada bien al conjunto de Klopp que se vio bastante frustrado al no poder poner la eliminatoria igualada, aquel gol de Redmond pesaba mucho y el equipo a la desesperada se volcó en el ataque

Los jugadores del Soton celebrando el tanto de la victoria. Foto: Getty Images

Pero el Southampton supo resisitir la embestida red y gracias a una perfecta contra dirigida por Sims, Shane Long aprovechó la ocasión que tuvo y batió por abajo a Karius para en el descuento sellar el pase de su equipo a la final de la EFL Cup donde tendrá que hacer frente al Manchester United de José Mourinho, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y compañía salvo sorpresa y que el Hull City le de la vuelta al 2-0 actual de la eliminatoria. Una final a la que llega con ganas el equipo sureño tras no llegar a una desde el año 2003 donde cayó por 1-0 ante el Arsenal en el Estado del Milenio en la FA Cup.