Papy Djilobodji la vuelve a liar

Foto: Premier League

Papy Djilobodji es un tipo peculiar. Desde su llegada al Chelsea de Mourinho, el senegalés no ha dejado de acaparar portadas, y no precisamente por su buen hacer en la zaga defensiva. Primero, porque tan solo disputó tres minutos con los "blues" (todos ellos en la Copa de la Liga en un partido ante el Millwall). Después, por su gesto en los campos de la Bundesliga con la camiseta del Werder Bremen (le dedicó a Pablo de Blasis, jugador del Mainz, un signo de burla rebanándole el cuello), y por último, pero no menos importante, el nuevo encontronazo que tuvo con Darren Fletcher. El central del Sunderland le endosó un golpe al mediocentro escocés, en el minuto 88 y no captado por las cámaras, que ahora está siendo investigado por la FA.

Al propio pupilo de David Moyes le hicieron declarar ante los máximos mandatarios del fútbol inglés para conocer su postura acerca de la acción. Una jugada que rechazó rotundamente el africano, que afirma no ver nada irreglamentario en dicho lance, y que ahora deja todo en manos de la FA. Estos deberán ofrecer una visión unánime acerca del vídeo que ostentan, pero parece ser que la sanción al bueno de Papy será más que un hecho. Y no porque su percance haya sido grave, que también, sino porque los antecedentes no le acompañan.

Y es que futbolistas de la talla de Dembélé (sancionado 4 partidos por meterle un dedo en el ojo a Costa) o Alli (sancionado también 4 jornadas por un puñetazo en el estómago a Claudio Yacob) han sufrido las controversias de la dura reglamentación británica. Ahora a Djilobodji solo le queda esperar. Su rendimiento dentro de los "black cats" no está siendo el esperado para un defensa que costó ocho millones de libras. Casi nada. La FA dictará sentencia, y lo más probable es que Papy vea los próximos partidos en el salón de su casa. Normal, es lo que ocurre cuando le pegas un puñetazo a un compañero de profesión.