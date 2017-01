Previa Crystal Palace vs Manchester City: ganar o seguir igual

Google Plus

Partido importante para resurgir de las cenizas tanto para locales como visitantes el que se va a disputar en Selhurst Park. Manchester City e Crystal Palace no están ni mucho menos en su mejor momento y muestra de ello son las posiciones que ocupan en la tabla, muy lejos de sus objetivos. Sam Allardyce tratará de lograr una victoria que permita al Palace coger confianza de cara a lo que resta de temporada y darle la vuelta a la situación. Por su parte, Pep Guardiola buscará pasar la eliminatoria ya que el título de FA Cup puede salvarle la temporada.

Sterling y Kelly pugnan por el balón en el partido de liga de esta campaña. Foto: Zimbio

El Crystal Palace va de mal en peor desde que comenzó la temporada, y Sam Allardyce no está, ni de lejos, mejorando los registros de Alan Pardew. No ha logrado ninguna victoria en liga desde que firmase por los londinenses. Tan solo ha logrado un punto ante el Watford y ha logrado pasar de ronda en FA Cup en el Replay ante el Bolton. Números que no ilusionan a una afición que empieza a ver difícil mantenerse en la Premier League.

De Bruyne conduce el esférico ante Benteke en liga. Foto: Zimbio

No están mucho mejor los ánimos en Manchester. El equipo de Guardiola parece que recupera el buen juego por momentos, pero ni logra mantenerlo ni gana partidos con frecuencia y viendo ya muy de lejos el liderato, empieza a estar en peligro el puesto de Champions, además de la incógnita de llegar en buena forma o no a la eliminatoria de octavos de final de esta competición.

Sin nada que perder

Los Eagles llegan a la cuarta ronda de Fa Cup con muchos problemas en liga, por lo que la copa puede resultarles desde una distracción de su principal objetivo, la permanencia, hasta una manera de despertar y coger confianza. El Crystal Palace viene de perder en casa ante el Everton 0-1 con un duro gol en el 87. El equipo deberá jugar mucho más efectivo ante el City si quiere sacar algo positivo en la eliminatoria. Sam Allardyce tendrá que tirar de suplentes ya que tanto por lesiones como por la Copa África no puede contar con varios jugadores. Además, guardará algún titular para el importantísimo partido liguero contra el Bournemouth a domicilio.

Wickham, que será baja, golpea ante la oposición de Zabaleta. Foto: Zimbio

Hombres como Campbell, Ledley o Townsend pueden ser importantes ante el City. La afición quiere ver ganar a su equipo de nuevo tras la victoria cosechada ante el Bolton en el replay de la tercera ronda y con la decepcionante temporada que están haciendo, la copa puede ser una ilusionante manera de salvar el curso.

Heridos pero no muertos

Tras otro pinchazo en liga frente al Tottenham en el Etihad, los pupilos de Pep llegarán con muchas ganas de redimirse al partido contra el Crystal Palace. Y es que el City jugó de manera ejemplar ante los Spurs dominando de cabo a rabo el partido y concediendo apenas dos ocasiones, que terminaron en gol. Necesitan empezar a ganar una semana sí y otra también si quieren optar a algo esta campaña y un partido de copa puede ser un buen comienzo.

Toure celebra uno de sus dos tantos en el partido de liga con De Bruyne y Fernandinho. Foto: Zimbio

Con las bajas de Gundogan y Kompany aseguradas, y la más que probable rotación en la portería, las novedades pueden pasar por Gabriel Jesús, Fernando y Sané, que podrían dar descanso a Sterling, De Bruyne o Agüero. Pep Guardiola optará por dominar del todo la posesión y cerrar espacios atrás para no dar opciones a los londinenses.

Precedentes entre ambos

Los precedentes dan como claro favorito al Manchester City. De los últimos 5 partidos los sky blues han ganado cuatro y tan solo en uno han conseguido los tres puntos los Eagles. Teniendo en cuenta que el balance goleador es de 13-4 a favor de los cityzens, se puede preveer un ataque masibo del City otra vez. La última victoria del Crystal Palace ante el City fue por 2-1 en la jornada 31 de la temporada 2014/2015 y la última victoria del City fue en el último partido disputado entre ambos esta campaña donde el City venció por 1-2.

Competición/temporada Local Resultado Visitante Premier League (j.12) 2016/17 Crystal Palace 1-2 Manchester City Premier League (j. 22) 2015/16 Manchester City 4-0 Crystal Palace EFL Cup 2015/16 1/8 de final Manchester City 5-1 Crystal Palace Premier League (j. 5) 2015/16 Crystal Palace 0-1 Manchester City Premier League (j. 31) 2014/15 Crystal Palace 2-1 Manchester City

Dos malas rachas que se cruzan

Ambos equipos llegan con rachas muy negativas. El Crystal Palace es el peor equipo de los últimos 15 partidos sumando tan solo cinco de los 45 puntos posibles, números de descenso. Los pupilos de Pep también han dejado escapar muchos puntos y han sumado 25 de 45 posibles. También es el peor local de la liga el conjunto dirigido por Big Sam sumando solo siete puntos. Sin embargo, el City es un buen visitante ocupando la cuarta plaza tras haber logrado siete victorias y cuatro derrotas.

Arbitrará Michael Jones

El partido se disputará en Selhurst Park, Londres. El estadio tiene aforo para unos 26.300 espectadores. El partido inaugural se disputó entre el Crystal Palace y el Sheffield Wednesday en 1924 con resultado a favor de los visitantes.

El colegiado del encuentro será Michael Jones. El árbitro inglés forma parte del grupo de árbitros de la Premier League desde 2008 por lo que cuenta con bastante experiencia. Además, ha dirigido finales de play-off de ascensos en Wembley y también la final de la FA Trophy en 2009.

Posibles onces Crystal Palace vs Manchester City

Se esperan cambios en los onces por ser partido de copa de primeras rondas. Principalmente el Palace guardará jugadores para refrescar el equipo de cara al partido liguero del fin de semana. El City, por su parte, podría introducir algún que otro cambio, pero irá a por todas para seguir avanzando en copa. Los locales cuentan con las bajas de Souare, Wickham y Mandanda por lesión, y las de Sako y Zaha por compromisos internacionales. Los visitantes no podrán contar con Kompany e Gundogan.