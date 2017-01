Klopp: "Siento mucha decepción"

Google Plus

Foto: Liverpool FC

Duro revés para el Liverpool. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp no pudo superar anoche al Southampton y quedan eliminados de la Copa de la Liga. Los Reds no fueron capaces ni tan siquiera anotar un solo gol en toda la eliminatoria, por lo que Klopp no dudó en mostrar su decepción tras la conclusión del encuentro.

“Estoy decepcionado, siento mucha decepción. Primero que nada, felicitar al Southampton, ganaron los dos partidos y merecen estar en la final”, afirmó Klopp. “Sin embargo creo que podríamos haber ganado, sobre todo el primer partido y por eso estoy tan decepcionado”.

Tras esta derrota, el Liverpool se queda a las puertas de llegar a otra final y con toda probabilidad pierde la única posibilidad de ganar un título esta temporada (ya que en el campeonato liguero manda el Chelsea).

“Estamos fuera y tenemos que aceptarlo. Para mí, como entrenador, es muy importante analizar la actuación… pero en este momento solo estoy decepcionado”.

Klopp resaltó una vez más lo positivo de su equipo no sin obviar que existieron una serie de errores que llevaron a la eliminación.

“Fue una actuación más que aceptable, creamos muchas ocasiones. Ahora todos dirán que no anotamos ningún gol y tienen razón. Me hubiera gustado estar hablando de la final y no de la actuación del equipo”.

Por último, el manager alemán resaltó que este resultado incidirá en lo que queda de temporada para sus jugadores.

“Sabemos lo que queremos hacer, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos qué tipo de fútbol queremos jugar, así que todo está bien”.

En la tarde de hoy se disputa el partido de vuelta de la otra semifinal, que medirá al Hull City y al Manchester United. Los de Jose Mourinho parten con una ventaja de 2-0 frente a los Tigers, sin embargo si algo ha caracterizado a los Red Devils ha sido su irregularidad durante toda la temporada por lo que habrá que esperar si el Hull City puede lograr la remontada ante su público.