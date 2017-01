Anichebe estará 10 semanas de baja al dañarse el ligamento de la rodilla

Anichebe al caer lesionado ante el WBA. Foto: Getty Images

Cuenta la leyenda que un año en el Sunderland cuenta por siete, como las vidas de los perros. David Moyes sentirá haber envejecido en estos últimos cinco meses al menos tres años, y cada semana le depara una nueva (y macabra) sorpresa.

La derrota del pasado sábado ante el West Bromwich Albion por 2-0 dejó una nueva lesión en las filas de los Black Cats, la de Victor Anichebe que en los doce partidos disputados esta temporada ya se había convertido en un futbolista importante con tres goles y una asistencia.

Anichebe ha hecho tres goles en esta Premier League El ariete nigeriano se echó la mano a la rodilla y unos días después se han confirmado los peores temores, pues tiene dañado el ligamento y estará de baja alrededor de diez semanas. Anichebe aterrizó en el Stadium of Light para relanzar su carrera y ahora estará lejos de los terrenos de juego hasta el mes de abril.

Anichebe celebrando su tanto ante el Bournemouth. Foto: Premier League

"Decir que estoy destrozado sería quedarse corto. Es probablemente lo peor que me encuentro desde mi grave lesión en 2009. Por lo general no lloro, pero esta lesión es muy dura de asumir porque creo que ya estoy adaptado aquí y me siento importante para el equipo. Estaba volviendo a mi mejor nivel y ahora ocurre esto...De verdad que estoy muy frustrado y entiendo que vosotros lo estéis también, y aunque no entiendo la razón, a veces estas cosas pasan", explicó en su perfil de Instagram.

"Solo me queda ser lo más positivo que pueda, rezar y hacer el trabajo que sea necesario para regresar lo antes posible. He estado ya en esta situación y he vuelto más fuerte que nunca. Sé que en estos momentos pensáis que todo está en nuestra contra, pero creedme cuando os digo que tenemos la confianza absoluta para salir de esta situación y mejorar estos resultados", trató de calmar a los seguidores de los Black Cats.

"Creedme, sé que es difícil, pero sigan siendo positivos y apoyando al equipo. ¡Realmente necesitamos todo vuestro apoyo para conseguir éxitos", finalizó diciendo.