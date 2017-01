Paul Lambert: "No tenemos nada que perder"

Paul Lambert. | Foto: http://www.wolves.co.uk/

Los Wolves llegaron a la cuarta ronda de Fa Cup sin saber quién sería su rival. Sin embargo, tras conocer que tendrían que viajar a Anfield para superar esta eliminatoria sólo hicieron una lectura de esta oportunidad. Paul Lambert, su entrenador, así lo refleja: “No tenemos nada que perder y todo que ganar”.

El equipo al que se enfrentarán los de Wolverhampton llega en horas bajas, pero eso no puede hacer que la relajación llegue a los hombres de Lambert: “Jugaremos contra un gran equipo y un gran club, con la historia y todo a su favor. Pero en un solo partido, puedes ganar. Pondré once jugadores en el campo y estaremos listos”.

Aunque los Wolves no están haciendo su mejor temporada en Championship, categoría en la que militan, saben de la magia que mueve a la FA Cup y, por supuesto, son conscientes de que tendrán oportunidades que deben aprovechar en Anfield: “Seremos competitivos e intentaremos ganar. No importa quién juegue en el Liverpool, espero que vayamos allí y demos una buena imagen”.

Jürgen Klopp, entrenador del equipo Red, se ha visto elogiado por su homólogo en los Wolves, que ha comentado el buen resultado que está sacando el alemán a la plantilla: “El camino que ha elegido Klopp funciona, sé que ellos hacen rotaciones en copa y que están a 10 puntos del Chelsea, pero tienen grandes jugadores”. Paul Lambert también ha reconocido que el partido del Liverpool no es el más importante de la temporada, pero sí será emocionante: “Es un partido por el que no puedo esperar. Cualquiera que estuviera en mi lugar... tenemos al Liverpool, Barnsley y Burton y la liga es siempre la cosa más importante porque estamos intentando evitar el descenso. Pero la copa es un torneo brillante que jugar. Tendremos 9.000 personas en Anfield. Seremos competitivos”.

En cuanto al once del que dispondrá el Wolverhampton Wanderers en Anfield, solo existe la duda de la portería. El técnico, pese a todo, ha querido señalar que Harry Burgoyne será titular: “Si va a jugar Harry, no tengo problema, nunca me ha fallado antes. Mentalmente, él puede manejar el partido, incluso con 50.000 personas allí”. Los minutos para Burgoyne son causados por las ausencias por lesión de Andy Lonergan y por suspensión de Carl Ikeme. Lambert cree que Lonergan es imposible que llegue al encuentro porque no ha entrenado suficiente con el grupo: “No estará disponible pero ha vuelto a entrenar. Está haciendo todo bien, aunque no ha jugado durante mucho tiempo”.

Ya tratando el mercado de fichajes, Lambert ha reconocido que el club espera hacer algún movimiento más antes del cierre de la ventana de traspasos: “Afortunadamente, haremos una o dos pequeñas cosas. Quizá alguien puede salir y otro vendrá. Veremos la próxima semana. Si eso pasa, bien, si no entonces no me preocupará. Enero es un mercado terrible si estás intentando traer mejores jugadores. Lo hemos hecho bien reduciendo la plantilla, que ayuda a las finanzas del club también. En verano es mejor. Es cuando intentas y consigues objetivos y dejas la plantilla mejor equilibrada”.