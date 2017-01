Karanka confiesa que Ramírez quiere marcharse y confirma el interés por Jesé y Snodgrass

Ramírez y Karanka en un partido de Premier Legue esta temporada. Foto: Middlesbrough

Decepción es la palabra más repetida estos días en las entrañas del Riverside Stadium. Gastón Ramírez ha conseguido superar los sin sabores vividos en el Southampton y ayudar al Middlesbrough a recuperar la categoría, y meses más tarde de firmar un contrato por las próximas tres temporadas ha hecho oficial su petición de abandonar el club.

Gastón Ramírez ha hecho dos goles y tres asistencias en los 1200 minutos disputados esta temporada El Leicester City está interesado en hacerse con sus servicios y el uruguayo quiere apurar al máximo sus opciones de disputar Champions League este curso. "Puedo confirmar que ha pedido formalmente ser traspasado. Es frustrante a todos los niveles porque el año pasado nos suplicó venir aquí a jugar para alcanzar su mejor nivel y poder viajar a la Copa América", explicó en rueda de prensa Aitor Karanka.

"Es frustrante como entrenador y como persona, aunque como profesional tengo que lidiar con estas situaciones como lo hice en su día con Albert Adomah. Nadie es más grande que este equipo, así que si no recibimos la oferta que buscamos, se quedará y seguirá siendo una parte importante del equipo", finalizó diciendo el técnico español.

Ramírez controlando un balón esta temporada ante el Leicester City. Foto: Premier League

Sin embargo, y tras las llegadas de Patrick Bamford y Rudy Gestede para apuntalar la parte ofensiva del equipo, Aitor Karanka sigue buscando piezas que saquen a los suyos de ser el equipo menos goleador del campeonato. El siguiente objetivo es uno muy ambicioso, Jesé Rodríguez, procedente del Paris Saint-Germain como cedido hasta final de temporada.

"Conozco muy bien a Jesé, su carácter y su potencial" "Estamos muy, muy interesados en él. Es un jugador al que conozco muy bien y he estado con él en los últimos siete u ocho años. Conozco su potencial y su carácter. El PSG pagó 25 millones de euros por él y puede aportarnos muchísimas cosas, así que espero poder convencerle", declaró ante los medios.

"Sería muy importante para nosotros y para él porque en los últimos seis o siete meses ha vivido una situación muy complicada. No ha podido adaptarse de la forma que le habría gustado y sabe que el siguiente paso que tome en su carrera debe ser muy meditado y no puede volver a equivocarse. Quiere estar seguro y yo trato de convencerle de que esto es lo mejor para él", explicó el vasco. "La temporada pasada jugaba en el Real Madrid, es un futbolista de Champions League con mucho futuro por delante", siguió diciendo.

"Queremos traer a Snodgrass" A pesar de todo el canario no es el único objetivo para reforzar la línea de tres cuartos del Boro, y Karanka dijo: "Sí, Snodgrass es un futbolista que me gusta mucho. El club está trabajando en mejorar la oferta al Hull City. Estamos muy interesados en él y ya han rechazado una oferta nuestra, aunque el club está trabajando en conseguir su fichaje". Sin embargo, entiende que no será sencillo: "No hace falta ir a la universidad para saber que el Hull City no quiere venderle a su mejor jugador a un rival directo, pero es un jugador que nos gusta mucho y queremos traer de manera definitiva".