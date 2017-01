Hangeland: "Adebayor se sentaba con un café y una magdalena mientras el resto entrenábamos"

Google Plus

Adebayor con Sako la temporada pasada en el Crystal Palace. Foto: Getty Images

Hay dos tipos de futbolistas profesionales, los que llegan a lo más alto por el trabajo duro y los que lo hacen por el talento innato.

Brade Hangeland fue un duro central noruego que disputó más de 235 encuentros en la Premier League, y se ganó la reputación de profesional y contundente gracias a sus entrenamientos y actuaciones sobre el terreno de juego.

En los últimos días concedió una entrevista a una radio de su país mientras disfruta de su retiro, y aprovechó para contar varias anécdotas sobre un ex compañero y rival como Emmanuel Adebayor, ante el que jugó en muchas ocasiones y con el que compartió vestuario seis meses en el Crystal Palace. El togolés ha vuelto a las primeras páginas por su participación en esta Copa África de Naciones de Gabón a pesar de no tener equipo y recientemente aseguró estar preparado para volver a la Premier League a sus 32 años, aunque Hangeland no lo tiene tan claro.

"Me preguntó en mitad del partido si conocía algún restaurante bueno en Londres" "Durante un encuentro entre Fulham y Tottenham estaba marcándole en el centro del campo, y de pronto se giró y me dijo algo sorprendente", recordaba el noruego. "Tengo mucha hambre. ¿Conoces algún buen restaurante en el centro de Londres?", preguntó el delantero. "Tengo muchas ganas de que termine el partido, ¡tengo mucha hambre!", a lo que según Hangeland no pudo más que preguntar: "¿Qué? ¿Cómo?".

Hangeland y Adebayor disputando un balón. Foto: EMPICS Sport

"Más tarde cuando llegó al Crystal Palace comencé a entender un poco toda la historia. Cuando teníamos entrenamientos de fuerza en el gimnasio, él se sentaba con una magdalena y un café a ver cómo hacíamos los ejercicios. Le estaban pagando aún parte de su ficha el Manchester City, el Tottenham y el Crystal Palace mientras él se sentaba a beber café en el gimnasio. Tenía un talento increíble, pero era muy vago", recordaba en la radio noruega.