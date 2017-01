Routledge renovó su vínculo con el Swansea City

Wayne Routledge disputando el balón (Fotografía: Getty Images Europe)

Wayne Routledge originalmente finalizaba su vínculo con Swansea City en el verano, y optó por extenderlo un año más. El experimentado centrocampista inglés de 32 años, ha jugado en nueve clubes diferentes antes de sus inicios como profesional con el Crystal Palace. Desde que se unió a los cisnes, anotó 20 goles tras 204 encuentros en la Premier League y no pudo ocultar sus emociones: “El club siempre quiso que me quedara, estaba más comprometido con el proyecto y con mis compañeros. Así que fue una decisión en la que no hubo presiones externas, tuve algunas ofertas de otros clubes y nunca me apresuré en tomar la decisión. Desde que llegué a Swansea, siento que me he consolidado. Personalmente estoy orgulloso de todos los logros que tuve con los cisnes, mi hija nació aquí y siento que esta hermosa ciudad es mi casa. El nuevo contrato podría llevarme a obtener un hito en mi carrera profesional, he pasado momentos muy agradables y eso hace que mire hacia el futuro con optimismo”.

Con respecto al sorprendente rendimiento colectivo ante Liverpool en Anfield y las opciones del Swansea City por asegurar la permanencia en la Premier League se mostró reflexivo: “No estamos en una gran posición en este momento, aunque trabajamos duro cada día para poder asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés , el resultado ante Liverpool tiene que servirnos como punto de inflexión, aún no hemos llegado a nuestro pico más alto de rendimiento y necesitamos tener más victorias como esta”.

Los cisnes dieron un batacazo histórico con mucha autoridad el sábado pasado en la máxima categoría del fútbol inglés. Swansea City está en el decimoséptimo lugar de la clasificación con 18 puntos tras 22 jornadas disputadas. Algunos aficionados del club galés se preguntan ya ¿Wayne Routledge volverá a ser un jugador determinante? Los cisnes aún no están salvados por completo aunque ha mejorado muchísimo en comparación al inicio de la presente temporada.