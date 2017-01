Un apático United cae derrotado pero avanza a la final

Google Plus

Hull City logró una merecida victoria por 2-1 en la semifinal de vuelta de la EFL Cup, pero el resultado no bastó el Manchester United será quien enfrente a Southampton en el mítico Wembley. Los Red Devils viajaron al KC Stadium con un 2-0 a favor y con un pasaje para la final casi cerrado. Sin embargo, el Hull City de Marco Silva no se dio por vencido, hizo que el conjunto de Mourinho, que se mostró apático en casi todo el encuentro, se viera envuelto en dudas.

La primera etapa del partido comenzó con un Hull City dominador, con la tenencia de balón e imponiendo el ritmo de juego. Niasse y Diomande fueron las dos referencias marcadas en ataque e utilizaron su potencia para quebrar la defensa de United, pero no pudieron hacer daño a la última línea de los Red Devils. Mientras que por el lado de Manchester se vio a un conjunto sin movilidad, que no tuvo problema en replegarse y apostar a la contra, respaldándose en el 2-0 a favor conseguido en la ida.

Las primeras aproximaciones fueron para el conjunto de Mourinho. Primero de la mano de un remate de larga distancia de Marcos Rojo, luego de una buena acción de Ander Herrera –el español fue de lo más activos en el United-; y la segunda llegó por los aires pero Ibrahimovic y compañía no pudieron controlar y la ocasión se terminó diluyendo.

Hull respondió rápidamente a aquellos intentos del United. Transcurría el minuto 25, el estadio se sumergía en aplausos para apoyar a Ryan Mason en su recuperación, cuando llegó la más clara para los locales. Dawson aprovechó las ventajas entregadas por la defensa de Manchester, se hizo con el balón pero no pudo rematar. Quien sí lo hizo fue el recién llegado Niasse, quien sacó un potente remate que hizo trabar por primera vez a De Gea.

Aquella fue una llamada de atención para los Red Devils y a los 34 minutos pagó caro su apatía para con el partido. Rojo sujetó a Maguire en el área y el árbitro Moss no dudó en cobrar penalti –un penalti discutible-. Un minuto más tarde Huddlestone se encargó de transformarlo en gol, poniendo el 1-0 para los Tigers y dejando a su equipo a un solo gol de igualar la serie.

La segunda parte trajo a un Manchester más ambicioso, con más actitud dentro de la cancha, algo que le había faltado en la primera mitad. Ese cambio de actitud se vio reflejada en los primeros minutos en donde el United obligó a jugar en la cercanía del arco defendido por Marshall. Sin embargo, los de Mourinho se chocaron con un conjunto de Hull City muy concentrado en todas sus líneas que luchó en cada rincón del campo.

Los minutos fueron pasando y las aproximaciones de los Red Devils fueron aumentando. Incluso, algunas de ellas generaron polémica, ya que el árbitro dejó pasar y no cobró un penalti en una jugada muy similar a la del primer tiempo que terminó en penalti para Hull. Pero a pesar de ello los de Mourinho no lograban hacer daño al conjunto de Marco Silva, este ultimó movió el banquillo y con los ingresos de Markovic y Evandro intentó refrescar a los locales.

El gol del empate llegó a los 65 minutos de la mano de Paul Pogba. El francés aprovechó las distracciones de los defensores de Hull y recibió el balón a metros de la portería, solo tuvo que colocar el pie y enviar el balón al fondo de la red, poniendo de esa manera el 1-1 en el marcador y le dio tranquilidad a Mourinho.

Sin embargo, los Tigers no bajaron los brazos y fueron en búsqueda de la victoria. A los 78 minutos Niasse ganó en las alturas pero el larguero le negó el tanto. Pero el fútbol da revanchas y a los 84 minutos Niasse quedó de cara al gol luego de una gran asistencia de Meyler y no perdonó, puso el 2-1 y le dio vida a los últimos minutos. Sin embargo, el gol del final no fue suficiente y los de Mourinho terminaron llevándose el pasaje a la final.