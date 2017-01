Previa Manchester United - Wigan Athletic: Old Trafford no quiere sorpresas

Google Plus

Jugadores del Manchester Uniteed celebrando un gol de Pogba / Foto: Manchester United

La FA Cup siempre da sorpresas. Los equipos dejan fuera del campo los presupuestos y los nombres. Solo quedan 11 hombres contra otros 11 hombres peleando por avanzar otra ronda más en la competición más antigua del mundo. Esto es precisamente lo que necesita el Wigan Athletic para vencer al Manchester United y conseguir pasar a la siguiente ronda. Eso sí, el “Teatro de los sueños” para los visitantes es más bien una pesadilla ya que nunca han conseguido ganar en este campo.

Y los de José Mourinho esperan que siga este dato en pie, para conseguir pasar de ronda y poder revalidar el título que consiguió el United la temporada pasada con Van Gaal. Confiarse contra el Wigan puede ser letal para las aspiraciones del equipo de Mourinho. Además, los visitantes consiguieron ganar la FA Cup en 2013 contra todos pronóstico. ¿Quién sabe si podrán repetir la machada? Por tanto, el equipo dirigido por Mourinho deberá ir con pies de plomo si no quiere caer y perder la ocasión de ganar de nuevo la FA Cup.

Este partido entre campeones de la FA Cup nos mostrará de nuevo la historia de David contra Goliath, el pequeño contra el grande. Solo queda que el balón comience a rodar para que empiece la que puede ser un nuevo capítulo en esto de las machadas en el fútbol, o que se escriba otro nuevo capítulo en la historia de un United que va lanzado a revalidar el título.

A levantarse de nuevo

Hacía mucho que el United no perdía un encuentro. Desde el 3 de noviembre el equipo de Mourinho no sabía lo que era la derrota. Sin duda, una muy buena racha, que se vio truncada en el último partido de los Red Devils, donde perdieron 2-1 ante el Hull City en la EFL Cup. Además, el equipo no está ni en puestos que dan acceso a Champions en la Premier League. Pese a ello, el equipo aún tiene mucho por decir.

Aunque perdiesen los de Mourinho en EFL, están en la final. Y en la Premier el Liverpool, equipo que está en la ansiada cuarta plaza, está a tan solo cuatro puntos cuando aún quedan bastantes partidos por disputarse. El partido que se avecina ante el Wigan parece una oportunidad perfecta para volver a la senda del triunfo y conseguir avanzar en la FA Cup, competición que ganaron en la temporada pasada. Los locales intentarán dar un golpe sobre la mesa ganando al Wigan, y para ello dispondrán de un Ibrahimovic en estado de gracia y un Rooney que a buen seguro intentará ampliar su renta de goles en el United.

Buscando la sorpresa

Muchas veces se ha visto la historia del equipo pequeño que vence al grande. Más aún si hablamos de FA Cup. De hecho, en esta misma competición, el Wigan ya hizo historia ganándole la FA Cup en 2013 al Manchester City. Por ello, el Wigan espera poder escribir otra parte de esta historia tras colarse en esta ronda al imponerse al Nottingham Forest por 2-0.

MacDonald disputando un balón ante el Brentford / Foto: Wigan Athletic

Aún así, hay un dato que se cierne sobre los sueños de los visitantes. El Wigan nunca ha conseguido ganar en Old Trafford. Además el mal momento como visitantes del Wigan tampoco ayuda mucho. Pero volvemos a lo mismo. El fútbol no se mueve por estadísticas. Además estos datos están para romperlos. Y el Wigan a buen seguro que aceptaría empatar el encuentro para forzar el replay. Los visitantes están listos para romper las normas. Si Will Grigg está on-fire (como reza el famoso cántico), y lo Warnock, Power y compañía le siguen, soñar está permitido. Y más aún si el partido es en el Teatro de los sueños.

Antecedentes

El último partido entre ambos equipos fue un amistoso en julio de 2016 que acabó 0-2 para el Manchester United. Hablando de partidos oficiales, el United resolvió allá por 2013 por 0-2 su partido ante el Wigan. Ambos goles fueron de Van Persie, consiguiendo con estos tantos darle al United la Community Shield.

La última vez que el Wigan ganó al United fue hace algo menos de cinco años. El 11 de abril de 2012, el Wigan se imponía 1-0 al United con un solitario gol de Maloney. Desde ese día, ni un solo resultado positivo ha tenido el Wigan ante el United. ¿Conseguirán cambiar esta mala racha los visitantes?

Van Persie en la Community Shield ante el Wigan / Foto: Getty Images

Un mal visitante contra un buen local

De los últimos 15 partidos fuera de casa del Wigan, solo ha conseguido ganar tres. Sin duda, un dato nefasto. Pero más nefasta aún es una estadística que tiene el Wigan contra el United. Desde 2012, no le han conseguido anotar ningún gol. Vale que el Wigan este tiempo no coincidió en división con el United, pero en los últimos cuatro partidos entre ambos no han conseguido anotar ni un triste gol. Sin duda, esta racha negativa les costará romperla, ya que en los últimos meses, el United se ha mostrado implacable en casa, ya que en los 11 partidos que disputó como local en la Premier tan solo perdió ante el Manchester City a comienzos de temporada.

Arbitra Neil Swarbrick

El partido se disputará en Old Trafford, Manchester. Este estadio se construyó en 1909, y tiene capacidad para 76.212 espectadores.

El colegiado designado para este encuentro será Neil Swarbrick. El árbitro de 51 años arbitró por última vez el 22 de enero de 2017, el partido disputado entre Chelsea y Hull City. Swarbrick arbitrará por segunda vez esta temporada al Manchester United, siendo la primera vez el Swansea – Manchester United.

Posibles alineaciones iniciales