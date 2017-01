Sam Allardyce: "Habrá rotaciones durante los próximos tres partidos"

Sam Allardyce, entrenador del Crystal Palace | Foto: CPFC.CO.UK

Intentar seguir en la lucha por la FA Cup y, sin lugar a dudas, luchar también por permanecer un año más en la Premier. Esas son las prioridades del Crystal Palace a día de hoy. Y, para lograrlo, el primer escollo al que se enfrenta es, ni más ni menos que al Manchester City.

Ahora, con esos dos objetivos en mente, Allardyce tiene claro que, salvando las limitaciones con que le dejan las numerosas lesiones que hay en sus filas, las rotaciones son importantes y, afirmaba, las habrá “en los próximos tres partidos”.

Sobre Zaha: "Si es posible meterlo en la lista para el martes, entonces genial, si no, no vamos a precipitar su vuelta" Rotaciones que se hacen posibles gracias a la vuelta de hombres cono Mandanda, quien, como afirmaba su técnico, ya “está de vuelta en los entrenamientos” y Baky Sako, “dos grandes jugadores” para el equipo, como apuntaba el propio Allardyce. Sin embargo, como se apuntaba anteriormente, la lista de lesionados sigue siendo demasiado grande: Scott Dann presenta una “ligera lesión”, también Speroni y Fraizer se mantienen alejados del grupo por molestias.

Pero, afortunadamente, no todo son malas noticias en las filas del Crystal Palace. Y es que Zaha parece estar ya recuperado, aunque no al 100%, por ello, Allardyce ha confirmado que prefiere “protegerlo y ver su nivel”: “Si es posible meterlo en la lista para el martes, entonces genial, si no, no vamos a precipitar su vuelta”.

El Everton como referencia

Poniendo el punto de mira en el partido del sábado frente al Manchester City, Sam Allardyce para que tiene claro el equipo que toma como referencia, como ejemplo: el Everton.

Los de Ronald Koeman fueron verdugo para el Crystal Palace, “una píldora amarga de tragar” que hizo perder más puntos al equipo en la última jornada de Premier disputada. Pero no solo es un referente como puntos a mejorar para el equipo, sino también por la gran "Derrotar al Manchester City es un gran impulso de confianza en cualquier momento" actuación que hicieron en su último enfrentamiento frente a los citizens, donde lograron vencer por 4-0 a los pupilos de Pep Guardiola: “Everton tuvo cuatro tiros en el blanco y anotó cuatro goles. Tenemos que ser clínicos, menos oportunidades contra clubes grandes”.

Y Sam Allardyce parece saber bien la clave para que esa victoria sea posible: “Defender bien”. Aunque, sin duda, lo que más claro tiene es que una victoria este sábado supondrá un subidón de energía para los jugadores: “Derrotar al Manchester City es un gran impulso de confianza en cualquier momento”.

Más venidas que idas

En cuanto al mercado invernal, Sam Allardyce ha confirmado que su prioridad está en los hombres que llegan y no en los que se pueden ir del club. Afirmación que viene precedida de algo tan simple como que, hasta el momento, no ha habido “ofertas para nadie”, solo unos cuantos “que han pedido préstamos”.

Así mismo, Allardyce relataba también ante los medios de comunicación que aún mantienen la “esperanza” de que lleguen algunos de los jugadores a los que han enviado ofertas. Aunque, sin duda, una de las noticias más importantes que ha dejado el entrenador del Crystal Palace es que Van Aanholt está cada vez más cerca de convertirse en un jugador más de los Eagles.