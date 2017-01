Wenger: "No puedo saber cómo se comportan los jugadores en el día a día"

Google Plus

Apasionante partido el que tienen por delante Southampton y Arsenal en la búsqueda por una plaza en los octavos de final de la FA Cup. Los Saints llegan, probablemente, en el mejor momento de la temporada. Han conseguido retomar el vuelo en la Premier League, parecen haber olvidado la eliminación de la UEFA Europa League y se han metido en la final de la Copa de la Liga apeando al Liverpool. Por otro lado, el Arsenal parece vivir todo lo contrario. Aunque sacan los partidos adelante, lo hacen con más pena que gloria. Con goles en los últimos minutos que ponen en apuros a una afición que vería con mejores ojos el hecho de resolver los partidos antes. Precisamente, en uno de esos encuentros turbios, decididos al final con polémica, se llevaron sus últimos tres puntos en liga. Tres puntos que se podrían considerar caros, pues al riesgo asumido por los Gunners se unieron las expulsiones de Granit Xhaka y Arsène Wenger.

El francés es el que ha salido a la sala de prensa previa a este encuentro de FA Cup para valorar la sanción de cuatro partidos sobre el centrocampista suizo, su castigo y el rival que tienen delante. Además, se ha referido a nombres propios en el apartado de bajas y en el mercado invernal, donde parece que no se va a efectuar ninguna adquisición. Bastante claro, Wenger ha especificado que “no están a punto de firmar a ningún jugador”. En lo que a las salidas se refiere, dos son los protagonistas. Por un lado, un Mathieu Debuchy que cuenta poco o nada para su compatriota. Con una relación que no es la mejor, el lateral derecho ve su puesto bastante bien cubierto por Bellerín, titular indiscutible, y Gabriel, que además puede adaptarse al eje de la zaga. Recalcando, precisamente, “la gran competencia que hay en el lateral derecho”, ha dejado entrever el entrenador Gunner que no cuenta con Debuchy. El otro es Jenkinson, quien también puede desenvolverse en ese lado. Más cerca de su salida, el que aún es su técnico aclara que “solo faltan acordar los términos personales” entre clubes y jugador.

De vuelta a lo referente al encuentro, el galo ha valorado muy positivamente el momento de forma por el que pasa su rival del próximo sábado, 28 de enero. Un Southampton que llega al alza tras meterse en la final de la Copa de la Liga que disputará ante el Manchester United en Wembley. Sin recibir ningún gol en sus eliminatorias, los Saints se han deshecho de rivales de Premier League únicamente, algo que eleva aún más su hazaña. En lo referente a ese encuentro de vuelta en Liverpool, Wenger destaca su “actuación fantástica”. “Están mejorando. Hicieron una actuación fantástica en Liverpool, así que en general el partido es mucho más complicado e interesante. Tienen confianza en estos momentos y recibirán un gran apoyo, pero es un partido de FA Cup y queremos clasificarnos”, concluía el entrenador del Arsenal.

Lo que más llama la atención del equipo del sur de Inglaterra es su gran momento en lo que al plano institucional se refiere. Tanto en la etapa de Ronald Koeman, donde peleaban por los puestos altos de la clasificación, como en la de Claude Puel, los del St. Mary’s Stadium parecen no atender a la gran cantidad de bajas que sufren verano tras verano. Siendo uno de los equipos que mejores jugadores da al mundo del fútbol, Wenger, como no podía ser de otra manera, ensalza esa gran labor en las categorías inferiores: “Es uno de los equipos que ha hecho una de las mejores producciones de jugadores, además de mantener una gran calidad pese a perder a grandes futbolistas. Creo que han hecho un trabajo notable, pues descendieron a la League One pero han logrado enlazar resultados consistentes y partidos de calidad”.

Finalmente, valora la posibilidad de que los dirigidos por Puel entren directamente en las diez primeras posiciones de la Premier League: “Tienen la calidad suficiente como para hacerlo. Cuando miras atrás, ves que formaron a Walcott, Bale, Oxlade-Chamberlain y muchos otros jugadores que dejaron el club como Wanyama o Mané. Sin embargo, tienen una gran calidad a pesar de perder a muchos de los grandes jugadores”. Concluye diciendo que “lo que han logrado hacer es absolutamente notable”.

Pues para ese encuentro tendrá que hacer frente a la baja de Xhaka, un jugador que, además, ha sido el gran protagonista de la semana por un incidente en el aeropuerto de Heathrow con una trabajadora de una compañía aérea. Insultándola en términos racistas, el suizo terminó acudiendo a una comisaría cercana en la que fue interrogado por la policía. Medios ingleses han apuntado que Arsène Wenger también quiso recibir las explicaciones de un jugador que fue expulsado días antes en el encuentro ante el Burnley recibiendo cuatro partidos de sanción. Sobre la polémica, el entrenador francés no ha querido pronunciarse, aunque sí lo ha hecho sobre el comportamiento del centrocampista: “Creo que no era una entrada de peligro, pero hay que aceptar que ahora se puede ser sancionado por este tipo de actos. Tiene que aprender de eso. Lamentablemente, lo perdemos por cuatro partidos en un periodo muy importante de la temporada”. Sobre su actitud, Wenger cree que “ha tenido un comportamiento fantástico desde que llegó” aunque desconoce “cómo se pueden comportar los jugadores en el día a día”.

El otro protagonista indeseado del encuentro ante los Clarets fue él mismo, un Arsène Wenger que protestó de manera airada el penalti señalado a favor de los dirigidos por Sean Dyche. Abandonando el área técnica, el francés se quedó en el túnel de vestuarios presenciando unos minutos finales en los que, incluso, llegó a empujar al cuarto árbitro. La FA ya ha entrado en la acción, aunque aún se desconoce cuál será el castigo sobre el francés: “No sé si seré castigo o cómo seré castigado”, confirmaba el gran protagonista de la acción. Por otro lado, se excusa comentando que no sabía en qué zona se tiene que quedar cuando es apartado por el árbitro de su área técnica: “Si soy castigado, lo único que puedo decir es que cuando fui expulsado yo estaba en el túnel de vestuarios porque tenía el derecho de estar ahí. La última vez que fui expulsado injustamente, en 2009, tuve que ir al túnel de Old Trafford sin saber qué hacer. Nadie te dice lo que tienes que hacer cuando te echan”.

Por último, y volviendo a todo lo que se refiere al encuentro, Wenger actualizó el parte de altas y bajas de su equipo. En defensa, recupera a Mertesacker y Debuchy, además de contar con Theo Walcott en la parte delantera. Así pues, las únicas ausencias pueden ser las de Mohammed Elneny, aún en la Copa de África, Granit Xhaka, sancionado, y Santi Cazorla, quien aún no ha terminado de recuperarse. En cuanto a la alineación que presentará el equipo de Londres, Wenger ha confirmado que “será un equipo con jugadores con experiencia”. Ahondando un poco más en el tema, ha especificado que “habrá dos jugadores jóvenes, no más”. Así pues, se entiende que no será una alineación tan novedosa como la que ya sacó en el enfrentamiento de Copa de la Liga ante el Southampton que le costó la eliminación copera.