Previa Southampton - Arsenal: tu cara me suena

Como si fuera un capricho del destino ambos equipos vuelven a encontrarse en una eliminatoria copera. Si a finales de noviembre se citaban en el Emirates Stadium para disputar el pase a las semifinales de la Copa de la Liga, ahora cambian de escenario, etapa y competición. El St. Mary’s Stadium será testigo de una posible revancha del Arsenal o de otra muestra de ambición más de los de Southampton.

La FA Cup, por otra parte, puede ser la vía de salvación de dos equipos que no llevan la temporada deseada. Aunque los de Claude Puel han llegado a la final de la Copa de la Liga eliminando al Liverpool, en Premier League no ocupan los puestos que acostumbraban en temporadas anteriores, cuando eran candidatos a las plazas europeas. Por su parte, el conjunto entrenado por Arsène Wenger se ha introducido en una vorágine de encuentros salvados con más pena que gloria en los instantes finales. Qué sucederá con este equipo cuando se acabe esa suerte es la pregunta que muchos aficionados Gunners se formulan.

Se van de Copas

El Southampton parece haberse conjurado para una quedada. Una quedada en la que todos los integrantes de la plantilla se irán de copas. Con la lucha por las plazas europeas ya olvidada, los puestos de descenso no quitan el sueño a un conjunto situado en mitad de la tabla de la Premier League. Con esto, Claude Puel parece haber conjurado a todos sus pupilos para hacer algo grande tanto en la Copa de la Liga como en la FA Cup. En la primera ya están en la final, pues apearon al Liverpool contra todo pronóstico. A pesar del 1-0 conseguido en el St. Mary’s Stadium, los Saints también se impusieron en un Anfield abarrotado que no pudo celebrar la victoria y pase a la final de su equipo. Cuando todos estaban volcados en busca del gol que forzara la prórroga, Long se encargó de batir a Karius y difuminar las esperanzas Reds.

Los jugadores del Southampton celebra el tanto de Long en Anfield | Fotografía: Southampton

Mismo camino esperan recorrer en la FA Cup, competición en la que ya han apeado al Norwich necesitando un encuentro de desempate. Tras el empate a dos en Carrow Road, los de Southampton necesitaron una victoria por la mínima ante su afición para citarse con el Arsenal en estos dieciseisavos de final. Titubear ante un conjunto de Championship no parece una buena carta de presentación, pero lo cierto es que el momento de forma que atraviesa el equipo de Puel es realmente bueno. A esas victorias ante el Liverpool en Copa de la Liga y la ya mencionada frente a los Canaries, hay que sumar el triunfo liguero ante el Leicester City por 3-0. Apenas una derrota en sus últimos cinco encuentros, frente al Burnley en Turf Moor, es la respuesta que muchos aficionados esperaban ante el mal inicio de temporada.

El Southampton es el cuarto equipo con menos goles a favor y el sexto menos goleado

Y es que, el Southampton no está volando tan alto como lo había hecho en temporadas anteriores. Al cambio de entrenador hay que unir la marcha de grandes estrellas como Graziano Pellé, Sadio Mané o Victor Wanyama.

Ahora, Puel parece haber dado con la tecla que dota a su sistema de equilibrio tanto ofensivo como defensivo. A pesar de ser el cuarto equipo con menos goles a favor (22), solo por delante de Middlesbrough (18), Hull City (20) y Sunderland (20), los Saints sacan una gran rentabilidad a sus acciones de ataque gracias a su contundencia defensiva.

El hecho de ser una de las líneas que menos variaciones ha sufrido junto con las grandes actuaciones de Forster, dejan a los del St. Mary’s Stadium como el sexto equipo menos goleado de la Premier League, por detrás de Chelsea, Tottenham, Manchester United, Everton, Arsenal y Middlesbrough. En total, han sido dieciséis las ocasiones en las que han dejado la puerta a cero entre liga, FA Cup, Copa de la Liga y UEFA Europa League.

Hasta que la suerte aguante

Si el Southampton va al alza, el Arsenal se podría decir que cada día cotiza menos en lo que a títulos se refiere. Aunque esto resulta contradictorio al ver al conjunto de Wenger situado en la segunda posición de la Premier League, en dieciseisavos de la FA Cup y en octavos de la UEFA Champions League, no es menos cierto que las sensaciones que deja el equipo son bastante malas. Apurando hasta el último minuto para sacar la victoria en encuentros en los que es superior a su rival, la dosis de suerte y sufrimiento parecen estar ligadas a los partidos de los Gunners.

La última muestra fue en el choque liguero ante el Burnley, cuando el gol de Mustafi, que llegó a la hora de partido, fue neutralizado por Andre Gray en el tercero de los siete minutos de descuento que había añadido Jonathann Moss. Precisamente, el colegiado fue el gran protagonista al señalar un penalti claro sobre Koscielny que partía en posición de fuera de juego. Alexis Sánchez, con el temple que le caracteriza, materializó la pena máxima y dio la segunda posición a un equipo que está más arriba de lo que merece.

Para encontrar otra prueba más de esta poca ambición que demuestran en ciertas fases del partido los entrenados por Arsène Wenger, no hay que irse demasiado lejos. En la primera ronda disputada por el Arsenal en esta edición de la FA Cup, ante el Preston North End, los Gunners no sellaron su pase hasta el minuto 89, cuando Giroud logró introducir el balón en la meta contraria.

La primera parte sirvió como ejemplo de todo aquello que no hay que hacer ante un rival de categoría inferior. La relajación, el desorden e, incluso, la pasividad de los jugadores londinenses pudo acabar con una contundente victoria al descanso de los que militan en Championship. Un espectacular Ospina y esa dosis de suerte, dejó con vida en el partido a un conjunto que a través de Ramsey y Giroud logró sobreponerse al tanto inicial de Robinson.

Xhaka tuvo un incidente racista con una empleada de una aerolínea en el aeropuerto de Heathrow

Por otro lado, el ambiente en el vestuario Gunner empieza a estar algo enrarecido. Aunque a lo largo de la semana los jugadores parecen haberse reunido en una cena para crear grupo, lo cierto es que hay ciertas tensiones con temas que no terminan de solucionarse.

Por un lado, están las ya famosas renovaciones de Alexis Sánchez y Mesut Özil, dos de los jugadores estrellas de un plantel que no sabe qué entrenador tendrá la próxima temporada. Hay que recordar que Wenger termina su contrato este año y que aún no deja entrever ni su renovación ni su marcha definitiva. Precisamente, Wenger ha tenido que ser el que llame al orden a Granit Xhaka, un jugador que acabó expulsado en el encuentro ante el Burnley y en comisaría tras proferir insultos racistas a una de las empleadas de una compañía aérea. Con la noticia publicada, el técnico galo tuvo que reunirse con él en el vestuario para conocer de primera mano todo lo que había sucedido.

Una bestia negra

En los últimos años, el Southampton es un equipo que provoca el horror en la hinchada del Arsenal. Los Saints se han convertido en una bestia negra para los Gunners en cualquier competición que se precie. Sin ir más lejos, hay que profundizar en la ya mencionada derrota y eliminación de la Copa de la Liga.

Los de Puel se plantaban en un Emirates Stadium que contaba con los de Londres como grandes favoritos para acceder a la siguiente ronda. Sin embargo, los innumerables cambios en el once de Arsène Wenger igualaron un choque que terminó decidiéndose en apenas media hora. Clasie, en el minuto trece, y Bertrand, en el 38, sacaron los colores a un Arsenal que no pudo sobreponerse.

El Arsenal no gana en el St. Mary's Stadium desde 2003

Muy parecido puede ser este encuentro en el St. Mary’s Stadium, pues los Gunners siempre sufren en un estadio en el que llevan sin ganar desde 2003.

La visita de la jornada 19 de Premier League fue la última en la que el conjunto dirigido por Arsène Wenger pudo llevarse algo positivo del sur de Inglaterra. Un tanto de Robert Pirés en el minuto 35 de la primera mitad dio los tres puntos a un equipo que terminó llevándose el trofeo liguero sin perder ningún partido. A partir de ese momento, cinco visitas en Premier League que se han saldado con dos victorias del Southampton y tres empates.

No obstante, también hay estadísticas favorables a los Gunners. La más general es la que tiene que ver con el balance obtenido en sus enfrentamientos ante el Southampton. De los 91 partidos han ganado 46, un cincuenta y uno por ciento que contrasta y mucho con el de los Saints, que apenas se han impuesto en veinte ocasiones.

Los veinticinco encuentros restantes acabaron con empate en el luminoso. Otro dato para la esperanza londinense tiene que ver directamente con la FA Cup, competición en la que se han medido cuatro veces obteniendo tres victorias y un empate. Así pues, los dirigidos ahora por Claude Puel aún no han vencido al Arsenal en el torneo más antiguo del mundo.

Los jugadores del Southampton celebran uno de los goles en el Emirates Stadium | Fotografía: Southampton

Kevin Friend, un viejo conocido

Si ambos equipos ya se han visto las caras esta temporada, algo similar sucede con el colegiado. Kevin Friend es uno de los árbitros de la Premier League que más años lleva al máximo nivel, por lo que no sorprende que se haya visto envuelto en encuentros de estos dos equipos. En lo que va de temporada ha dirigido diecinueve encuentros entre Premier League, Championship, League One, League Two, FA Cup y Copa de la Liga. En total, ha mostrado 69 tarjetas amarillas y una roja directa.

En lo que se refiere al Southampton, hay que destacar que ha dirigido quince encuentros a lo largo de su carrera con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas. Algo mejor le ha ido al Arsenal, que ha tenido a Friend como árbitro en dieciséis ocasiones con una estadística de once triunfos, tres empates y apenas dos derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Para este encuentro de FA Cup, Claude Puel tiene que hacer frente a las bajas de van Dijk, lesionado en el tobillo en el encuentro ante el Leicester, Sofiane Boufal, quien con un problema en la rodilla se espera que esté de vuelta a inicios de febrero, Charlie Austin, ausente desde mediados de diciembre por un problema en el hombre, McCarthy, Matt Targett y Jérémy Pied, quienes aún no conocen su fecha de regreso. Las dudas se ubican sobre Ward Prowse y Jay Rodríguez, con algunas dolencias.

En cuanto al Arsenal, Arsène Wenger ha confirmado que Mathieu Debuchy y Per Mertesacker ya están entrenando con el grupo y podrían reaparecer si lo considera oportuno. Mismo caso es el de Theo Walcott, ausente desde mediados de diciembre. Así pues, las ausencias confirmadas son las de Granit Xhaka por sanción, Santi Cazorla por lesión y Elneny por su convocatoria con Egipto para la Copa de África.