Klopp: "Si ganamos el sábado y el martes, nadie se acordará de que perdimos en EFL Cup"

Klopp tras el partido ante el Swansea. | Foto: www.liverpoolfc.com

El técnico Red ha tenido que capear el peor temporal desde que dirige esta plantilla. Las dos derrotas consecutivas en casa han generado una situación negativa en el entorno que intentarán cambiar en FA Cup ante el Wolverhampton.

Una de las cuestiones que ha girado en torno al Liverpool en las últimas semanas es la figura de Sturridge. El delantero no parece contar con total confianza del entrenador y podría salir en verano. Pero de nuevo Jürgen Klopp ha tenido que salir al cruce: “Yo creía después del partido contra el Southampton que fue bien para Daniel. Estuvo involucrado desde el primer al último segundo. No es solo la velocidad. Sturridge es humano, falló las ocasiones. Tiene la mejor edad para un futbolista, si se mantiene en forma, todo irá bien”.

Loris Karius es otro de los jugadores que está siendo señalado esta temporada en Anfield. El alemán que llegó este verano, está adaptándose poco a poco y su entrenador le seguirá dando tiempo: “Tuvo dos o tres buenas paradas. No depende todo de defender, también de reaccionar en situaciones específicas. Lo entiendo al 100%, siempre hablamos sobre los problemas. Hace unas pocas semanas hablamos con los porteros. Ellos no pueden ganar los partidos solos, pero nunca hubo dudas sobre la calidad de Lloris. Estoy contento con la situación de los porteros”.

Tras el mal comienzo de 2017 del Liverpool, el entrenador ha recibido preguntas por la necesidad del equipo de traer refuerzos. Klopp ha tenido que ponerse firme ante las preguntas de la prensa: “Hace unos días vi un show solo sobre traspasos y después de dos minutos me perdí en ‘qué club y qué jugador iba a fichar’. Si tú quieres que diga que sí, puedes ponerlo, pero no creo que suceda”.

Del mercado de fichajes, Klopp también ha comentado la situación que vive Lazar Markovic, ahora cedido en el Hull City tras pasar seis meses en Portugal: “¿Por qué debería decir ahora que no hay oportunidades para Lazar? Es un jugador joven y ha sido lastrado por las lesiones”.

La diferencia de tiempo entre los partidos este mes no está siendo demasiado. Los jugadores Reds están teniendo partidos importantes en muy poco tiempo, por lo que se dificulta el espacio para recuperar: “Entre los partidos no podemos hacer mucho. Ayer fue de recuperación, hoy es el segundo día de recuperación y jugamos mañana”. Esta explicación tiene relación con las excusas que puso el técnico alemán tras perder contra los Saints el pasado miércoles. De nuevo el entrenador del Liverpool ha querido restarle importancia a esas declaraciones: “Sé que soy el alemán gracioso hablando sobre el viento, pero el viento fue un gran problema. La pelota se paraba en el campo. No era fácil”. En el pasado partido también se quejó de la actitud de los árbitros, que no pitaron una mano dentro del área para el Liverpool. Klopp ha preferido opinar que no sabe qué tienen que hacer para cambiar las decisiones alrededor de faltas o manos, “sería agradable escuchar el silbato”.

Pero ya refiriéndose a lo que ha cambiado en el equipo tras dos derrotas consecutivas, el entrenador se ha referido a la confianza: “Ha cambiado porque hemos sufrido un poco. Seguimos construyendo el equipo. No es nada serio, no es un gran problema. Tenemos una nueva ocasión mañana y eso está bien. Si ganamos el sábado y el martes, entonces nadie se acordará de que perdimos en semifinales de EFL Cup”.

Su homólogo en los Wolves, Paul Lambert, es un viejo conocido de Klopp. No le han faltado elogios para el técnico al que recibirá el sábado: “Le conozco, es un gran hombre. Es una leyenda del Dortmund. Vino a vernos entrenar y nos sacamos juntos la licencia. Estoy muy contento de poder verle, aunque sería mucho mejor si consiguiera mandarle a casa con las manos vacías”. Ya refiriéndose al Wolverhampton, el entrenador del Liverpool ha analizado cuáles son sus mejores armas: “Son un equipo muy directo. Tienen buenos jugadores y hacen contra-pressing”.

Las lesiones y molestias siguen apareciendo en el vestuario Red. Esta vez, el entrenador alemán se ha referido a lo que sufrieron tras las semifinales de EFL Cup: “Tuvimos algunos golpes y tendremos que hacer algunos cambios mañana. No haremos diez cambios, pero si algunos. Lallana tuvo un corte y necesitó puntos. No sé si estarán lo suficientemente bien. Tenemos que ver cómo está Clyne”. Los dos lesionados con más tiempo de recuperación siguen siendo Grujic y Danny Ings, que todavía no parecen estar cerca de volver.