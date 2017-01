Marco Silva habló de la victoria ante United y sobre lo que viene por Fa Cup

Google Plus

Marco Silva hablando con la prensa despues de la victoria ante el United. Foto: TigersTV.

No todas las eliminaciones dejan un sabor amargo, y ayer el Hull City lo dejó demostrado con su victoria por 2-1 ante Manchester United por la semifinal de vuelta de la EFL Cup, resultado que no fue suficiente para impedir que los de Mourinho avanzaran a la final en Wembley. Es por ello que Marco Silva elogió el espíritu de sus jugadores en lo que fue un gran partido de los Tigers.

"Le causamos problemas al United, fue un buen rendimiento"

Los goles de Tom Huddlestone y Oumar Niasse –el ex Everton jugó un gran partido- le dieron la victoria a los de Silva en KCOM Stadium, pero el United logró el pase a la final contra Southampton con un resultado global de 3-2.

“Fue una buena victoria para nosotros, pero no lo suficiente para ir a la final. Siempre es importante ganar partidos, pero el último resultado en Old Trafford causo demasiados problemas para nosotros. Nuestros jugadores tuvieron un buen rendimiento de equipo y mostraron buen ambiente con buena actitud y que controlaron muchos momentos en el juego”, dijo Silva.

El entrenador portugués no se mostró del todo contento ya que los Tigers no consiguieron llegar a la final pero si reflejó una actitud positiva de cara al futuro: “Le causamos problemas al Manchester United y aunque es imposible ser feliz en este momento porque perdimos en la general, fue un buen rendimiento. Es decir, tres victorias en nuestros tres últimos partidos en casa y cuando llegué aquí, el equipo no había ganado durante dos meses. Tenemos que continuar con esta forma en casa, ya que da confianza a mis jugadores”.

Hull visita Craven Cottage por la cuarta ronda de la FA Cup. Foto: Hull City.

Por otra parte, el equipo de Hull no descansa y este día domingo enfrentará al club londinense de Fulham en Craven Cottage por la cuarta ronda de la FA Cup. Silva hizo referencia al partido ante el equipo que milita en el Championship: “Es importante que continuemos jugando la Fa Cup, pero tenemos que ser cuidadosos y respetar a nuestro oponente. Fulham es la prioridad porque es el próximo partido. Haremos algunos cambios con respecto al partido de ayer. Descansar es importante”

“Ellos son un buen equipo, juegan bien, tienen buena posesión de balón, nos pueden causar problemas, necesitamos jugar mejor que ellos. No me importa si es Manchester United, Fulham o Swansea, nuestra obligación es dar el 100% y el domingo haremos eso”, cerro Silva.