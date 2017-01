Mourinho: "Jugar en Wembley será una experiencia inolvidable"

Google Plus

Manchester United perdió 2-1 ante Hull City en la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga, se impuso 3-2 en el global y jugará la final ante Southampton el domingo 26 de febrero en el Estadio de Wembley. José Mourinho no ocultó su emoción por tener la oportunidad de conquistar un título más como entrenador: “Estoy muy feliz, estaremos en Wembley, tuvimos un complicadísimo encuentro ante un adversario exigente y lo logramos, hemos superado a tres equipos de la Premier League para poder avanzar a la final. Comenzamos con el resultado a nuestro favor puesto que nos aseguramos en casa y corregimos algunos detalles en el complemento. Hicimos bien nuestro trabajo, fuimos justos ganadores de la serie”.

Con respecto a la importancia de la Copa de la Liga para los diablos rojos y el rendimiento del Hull City fue muy directo: “Cada competencia y encuentro son importantes para mí, jugar en Wembley será una experiencia inolvidable. Estoy muy contento de estar ahí, es la catedral del fútbol y por supuesto que nos enfocaremos para poder conquistar este trofeo. Ellos son un gran equipo, nos complicaron el panorama en algunos tramos de ambos encuentros, pero nosotros tuvimos más jerarquía y por eso nos merecemos nuestra clasificación para la final. Felicito a mis jugadores por el gran trabajo que hicieron hasta la fecha”.

Finalizó con broche de oro agradeciendo el apoyo de sus fanáticos en ambos encuentros y también analizó el próximo reto del Manchester United ante Wigan Athletic dos días más tarde en Old Trafford por la cuarta ronda de la Copa FA: “No sé si fue la pasión o el frío, pero nuestros fanáticos estuvieron increíbles y no tengo palabras para agradecerles su apoyo. Es otro encuentro complicado, Wigan no jugó y estará más descansado. En casa tendremos que ratificar nuestro buen momento futbolístico”.