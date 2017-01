Derby County - Leicester City: un paso menos para Wembley

Google Plus

Momento del gol de Jamie Vardy en el encuentro de 2014 | EFL

Cuarta Ronda de la FA Cup, que es la competición copera más antigua de la historia del fútbol, en la que se enfrentaran un equipo de la Sky Bet Championship como lo es el Derby County, y a otro de la Premier League, el Leicester City, en un partido en el que pueden dar un gran paso adelante en sus aspiraciones para llegar a la final de esta competición que se jugará en el mítico estadio de Wembley, en la capital inglesa.

Por un lado, el Derby County, equipo entrenado por el británico Chris Powell, que trabaja de forma interina, recibe en su ciudad a los foxes con la mente puesta en seguir pasando rondas de la FA Cup aunque se tenga que medir a un rival de una categoría superior a la suya. En su anterior encuentro de la Sky Bet Championship se impuso al Reading por 3-2 gracias a los goles de Bent, Ince y Hughes para los locales, y de Swift y Meite para los visitantes. Con este resultado se encuentran séptimos a dos puntos del sexto, que es el último equipo que marca los puestos de playoffs de ascenso a la Premier League.

The rams, que es como se le apoda a este equipo por el carnero que luce en su escudo, sólo ha jugado una ronda previa en esta competición, y la disputó contra el West Bromwich Albion, equipo también de la misma división que su rival en este enfrentamiento. En este caso particular, se impusieron por 2-1 con tantos de Ince y Bent, que hicieron que no sirviera para nada el tempranero gol de Philips, pasando así de ronda.

Por su parte, el Leicester City, conjunto dirigido por el clásico entrenador italiano Claudio Ranieri, se desplaza hasta Derby también con la idea de seguir pasando rondas de la competición con la ambición de poder llegar a la final para seguir un año más disputando competición europea, aunque en este caso sea la Europa League. En su último encuentro perdieron por un rotundo 3-0 contra el Southampton tras recibir los goles de Ward-Prowse, Rodríguez y Tadic. Quedándose decimoquinto en la clasificación con 21 puntos, a tan sólo cinco del descenso que lo marca el Crystal Palace.

Los foxes también han disputado una ronda previa a esta, en su caso también se midieron a un equipo de la Premier League, al Everton, y al igual que sus rivales consiguieron pasar de ronda con el mismo resultado a favor, un 1-2 gracias a dos tantos del nigeriano Ahmed Musa, que remontó el gol inicial de los toffees, logrado por parte del delantero belga Romelu Lukaku.

En los últimos 17 años estos dos equipos se han enfrentado en un total de 20 ocasiones, quedando como ganador el Leicester City en 11 enfrentamientos, el Derby County en cuatro partidos, y cinco de los encuentros entre ambos contendientes quedaron en empate. El último partido se fue en 2014, en la cuarta ronda de la EFL Cup, que terminó con victoria para los foxes por 4-1, destacando un gol de Jamie Vardy, que aún continua en las filas del Leicester City.

El estadio donde se enfrentaran ambos equipos será el Pride Park Stadium de la ciudad de Derby, que fue inaugurado en 1997 y que tiene una capacidad para 33.597 espectadores. El árbitro designado para este choque será el inglés Mark Clattenburg, natural de Consett, County Durham, de 41 años de edad, y que lleva dirigiendo encuentros en la máxima categoría del futbol inglés desde 2004, y tan sólo dos años más tarde consiguió la licencia FIFA para arbitrar encuentros internacionales, tanto para competiciones de clubs como para enfrentamientos internacionales entre selecciones.

Posibles alineaciones