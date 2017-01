Pochettino: "La belleza de la FA Cup es que clubes como el Wycombe pueden batirnos"

Google Plus

Foto: Tottenham

Nueva rueda de prensa en White Hart Lane. Mauricio Pochettino compareció como de costumbre ante los medios antes de una semana ajetreada para los suyos, pues en menos de 7 días el Tottenham jugará tres partidos.

El primero de ellos, contra el Wycombe Wonders, conjunto encuadrado en la League Two y rival de la tercera ronda de la FA Cup para los londinenses, cuenta con una figura emblemática en Inglaterra: Akinfewa. El delantero inglés, de origen nigeriano y con sus ya más que hechos 35 años de edad, es para muchos el jugador más "fuerte" del mundo debido a su gran envergadura, y luchará con el fin de apear a los "Spurs" del torneo más histórico del continente británico: "Siempre es difícil. Yo creo que la belleza de la FA Cup es que equipos como el Wycombe sueñan que pueden ganarte porque es lo que ha reflejado este torneo con los años. Sabemos que el delantero (Akinfewa), Dominc Gape que es un mediocentro que jugó con nosotros muy joven en el Southampton. Tenemos ciertas referencias, pero hay que competir igual. Será un once contra once y para ellos es como una final de Copa del Mundo".

Ryan Mason, el futbolista del Hull City con el que el mundo del fútbol se ha volcado debido a su más que aparatosa fractura de cráneo en un salto con Cahill, fue canterano "spur" y llegó a ser una pieza importante para Pochettino en la temporada 2014/15. Por ello el técnico argentino guarda un gran recuerdo de él: "Estábamos viendo el partido en Barcelona cuando vimos la acción. Enseguida contactamos con su familia y su novia Rachel. El equipo le envió un vídeo desde allí y ahora cuando termine esta rueda de prensa iré a verle. Es un jugador especial para nosotros. Para mí personalmente, pues creció aquí en el Tottenham. Es una persona a la que quiero".

Por último, Erik Lamela. El mediapunta argentino lleva desaparecido desde el mes de octubre por culpa de unos dolores de cadera que le obligaron a marcharse a Roma para un mejor tratamiento. Ahora, con menos molestias, parece que vuelve a sonreír: "Esperamos que pronto este aquí de nuevo. Él pidió ir a Roma para ver si así cambiaba su situación con un cambio de aires. Es normal que salgan rumores como los de las últimas semanas, pero él es muy feliz aquí. Ha sufrido mucho porque es una persona a la que le gusta estar en una cancha jugando al fútbol y disfrutar con el balón. Los rumores no le ayudan, pero ya le he dicho que se centre en recuperarse por completo y eso está haciendo.