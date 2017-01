Guardiola, contento en todos los sentidos

Google Plus

Guardiola junto a Toure, Nolito y Fernando celebrando la victoria | Foto: mancity.com

La vida en Manchester comienza a tomar el rumbo adecuado. Pero, a pesar de esto, el estilo y el juego que pretende inculcar Guardiola a los suyos parece seguir resistiéndose. Un día más el City salió al césped con la intención de ser dueño y señor del partido; y lo consiguieron, pero sin evitar sufrir. Por parte de los locales, los 'eagles' estuvieron muy bien concentrados y situados sobre el verde, sin jugar de tú a tú e intentando aguantar las acometidas rivales. Los goles de Sterling, Sané, y Yaya Touré establecieron el cero a tres final en el marcador; un resultado engañoso e injusto en un partido en el que las cosas estuvieron bastante igualadas.

Guardiola elogió el trabajo de los suyos, pero sobre todo destacó la actuación del costamarfileño Yaya Touré, que volvía al estadio donde debutó en esta temporada tras obtener el perdón de su entrenador. El propio Touré fue el encargado de poner la guinda al pastel tras un magnífico lanzamiento de libre directo: "Yaya es un jugador excepcional. A parte de con su gran gol, ha demostrado su calidad durante los 90 minutos de juego".

El City ha conseguido clasificarse para la siguiente ronda de una competición que según Guardiola, es siempre complicada y sufrida: "Estar en la siguiente ronda nos complace. Esta competición es siempre complicada. Empezamos bien pero luego tuvimos 15 minutos de sufrimiento". Para presumir hay que sufrir, y Guardiola ha aprovechado para destacar el juego realizado por los suyos en un encuentro duro e igualado: "Conseguimos materializar tres ocasiones, mantener la portería a cero y progresar en nuestra forma de juego".

Yaya Touré lanzando la falta que supuso el 0-3 | Foto: mancity.com

A pesar de la victoria, el juego de los 'citizens' no termina de cuajar de la forma en la que Pep desea; además, siguen contando con numerosas ocasiones pero con grandes problemas para materializarlas: "No conseguimos aprovechar nuestras primeras oportunidades, pero es algo que ha estado ocurriendo durante toda la temporada. Es importante no encajar goles, pero también lo es marcarlos, y terminamos consiguiéndolo. Nuestro juego mejora cada partido, pero tenemos que seguir trabajando".

Yaya Touré no fue el único en recibir elogios de su entrenador. David Silva fue alabado por Guardiola, gracias a su actuación en su segundo gol: "Con el dos a cero todo se volvió más fácil para nosotros. Siempre se puede mejorar, pero estoy contento; y la forma en la que David esperó el momento exacto para asistir a Leroy fue increíble; y también lo fue Touré con su disparo y su calidad". Finalmente, el técnico español se mostró encantado con la vuelta del capitán, Vincent Kompany: "Estamos muy contentos por Vincent. Ha pasado mucho tiempo, y ha conseguido disputar los 90 minutos sin problemas. Ahora puede seguir ganando confianza, y podremos contar con un jugador más para la Premier, la FA cup, y la Champions; algo que es muy importante para los partidos seguidos que vienen ahora".

Esta victoria calma un poco las aguas removidas en la ciudad de Manchester. A pesar de que el juego y los resultados obtenidos hasta el momento no son los deseados, parece ser que las buenas sensaciones llegan poco a poco, día a día, partido a partido. El próximo encuentro ante el West Ham será una nueva prueba para mostrar cómo el estilo de Pep Guardiola parece estar calando en los jugadores gracias al trabajo, al esfuerzo, y sobre todo al tiempo; ya que para conseguir grandes cosas, mucho tiempo se requiere.