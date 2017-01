Berahino crítica al West Bromwich Albion

Saido Berahino dominando el balón | Fotografía: Getty Images Europe

Saido Berahino reveló que afrontó dos años muy difíciles con su familia, hubo muchas trabas y, según el futbolista, su salida se originó puesto que nunca se sintió cómodo en el West Bromwich Albion. Ellos rechazaron algunas buenas ofertas, tomé la decisión incluyendó a mi familiay opté por cambiar de aires. Su transferencia al Stoke City costó 15 millones de euros y firmó un contrato por cinco años y medio. Cuando se le consultó se mostró muy pensativo: “Es difícil encontrar una razón, la prensa especuló mucho , me acusaron de estar gordo, que era incapaz, nunca supieron explicarme porque no me tomaron en cuenta ni me dieron la opción para firmar un nuevo contrato”.

Con respecto al modo en que se dio su salida de los “Baggies” fue muy directo: “No quería que los fanáticos pensarán que rechacé la oferta de renovación por sentirme más importante, ellos me ayudaron a consolidarme en mi carrera profesional aunque hubo algunas situaciones que no me agradaron. Nunca entendí bien la actitud de ellos contra mí, mi entorno están como testigos. West Bromwich Albion siempre tuvo sus intereses y sólo reveló lo que le conviene”.

Saido Berahino disputó 105 encuentros con el West Bromwich Albion y anotó 23 goles. Los “Baggies” nunca fueron capaces de brindarle un argumento con respecto a su incómoda situación. Algunos aficionados al fútbol nos preguntamos ¿Saido Berahino podrá dar el salto cualitativo en el Stoke City? Nadie se atreve a cuestionar que es un delantero de primer nivel, la gran mayoría estamos convencidos que tomó una decisión acertado y aún puede recuperar su mjeor nivel futbolístico. Con los “baggies” no tuvo mucha continuidad y será una magnífica oportunidad en su carrera profesional. Mientras tanto sigamos disfrutando al máximo de una de las ligas con mayor tradición futbolística del viejo continente.