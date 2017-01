Welbeck: “Tengo ganas de volver a ser titular”

Google Plus

Welbeck celebra uno de sus goles | Fotografía: Arsenal

Parece no existir mejor manera de estrenar titularidad que la forma en la que lo hizo Danny Welbeck. El delantero inglés regresaba al once tras haber estado lesionado desde el pasado mes de mayo y haber ido acumulando minutos progresivamente con el equipo. Sin embargo, una gran puesta a punto y un gran esfuerzo durante el tiempo en el que estuvo parado, han terminado dándole la oportunidad de hacer dos goles en la victoria por 0-5 del Arsenal ante el Southampton en el St. Mary’s Stadium. El primero llegó tras una jugada iniciada en campo propio que termina con un sutil pase de Lucas Pérez a la espalda de la defensa, lugar en el que se desmarcaba uno de los grandes protagonistas de la noche. Para salvar la salida de Lewis, Welbeck metió el pie por debajo de un esférico que tocó el larguero antes de sobrepasar la línea de gol. El segundo no fue menos complicado. Tras bajar un gran pase diagonal de Oxlade-Chamberlain, optó por introducir el balón entre las piernas de un guardameta que poco o nada pudo hacer por evitar el que era el segundo tanto de la noche.

Como no podía ser de otra manera, tras el encuentro atendió a los medios de comunicación para dejar claro que “estos momentos son los que merecen la pena tras regresar de una lesión”. “Ya tuve la experiencia anteriormente y, al regresar de una lesión, hay que esperar. Siempre es un momento difícil”, añadió el ariete inglés. Por otro lado, valoró su primera titularidad de esta temporada: “Lo bueno es estar de vuelta en el terreno de juego, pero me dio la oportunidad de jugar. Estoy con ganas de hacerlo muchas veces más”.

“Estos momentos son los que merecen la pena tras regresar de una lesión”

Ahora, el que parece poder tener un dilema es Arsène Wenger. Con Alexis más resolutivo que nunca, Giroud en un momento de forma espectacular y Welbeck reapareciendo, no debe olvidar que Lucas Pérez, más participativo que goleador, y Walcott, también de vuelta en la alineación titular, están acechando unas posiciones atacantes que parecen bien cubiertas. Desde luego, si el francés sabe gestionarlo bien, el Arsenal puede tener problemas en otras áreas, pero no en la punta de ataque.