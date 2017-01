Walcott: “El Southampton siempre estará en mi corazón”

Google Plus

Walcott se lleva el balón tras anotar tres goles | Fotografía: Arsenal

Aunque los focos los acaparó Danny Welbeck, Theo Walcott no se quedó atrás en la carrera por ser el gran protagonista en el pase a octavos de final de la FA Cup. El inglés anotó un hat-trick ante el equipo que le formó como futbolista. De ahí, la gran ovación que recibió cuando pisó el St. Mary’s Stadium. Dejando claro que el Southampton estará siempre en su corazón, el delantero se debía a su equipo y aprovechó para cerrar un marcador que se fue hasta el 0-5 final. Desde luego, es una renta que pocos esperaban que se produjera, pues los Saints fueron los que eliminaron a los Gunners de una Copa de la Liga de la que ahora son finalistas. Este sentir lo compartía Walcott en la zona de medios: “Para ser honestos, el Southampton tiende a ser nuestra bestia negra, pero desde el primer momento estábamos listos”.

"Es agradable haber creado oportunidades y terminar con la portería a cero"

Por otro lado, el Arsenal pareció más equipo que nunca. Sólidos en todas las líneas, los de Wenger volvieron a dejar su portería a cero: “Hemos fallado mucho en los inicios de partido últimamente. Es agradable haber creado oportunidades y terminar con la portería a cero, que es algo que nos proponemos en cualquier partido”. Todo esto lo pudo seguir atentamente el técnico galo desde la grada, pues cumplía el primero de sus cuatro partidos de sanción tras haber sido expulsado en el choque liguero ante el Burnley. Concentrados en lo que sucede sobre el terreno de juego, Walcott desvela que “el entrenador estuvo en el vestuario al inicio y al final del partido, además del tiempo de descanso”.

A nivel personal, asume el hecho de “haber tenido grandes recuerdos” sobre el césped del St. Mary’s Stadium: “Ha sido mucho tiempo, he tenido grandes recuerdos y el Southampton siempre estará en mi corazón, sin lugar a dudas. He disfrutado mucho jugando al fútbol aquí y, obviamente, también he disfrutado esta noche”. Siguiendo con los elogios a su antiguo equipo, cree que “lo han hecho muy bien en la Copa de la Liga”, donde se han clasificado para una final en la que él va a estar animándolos.